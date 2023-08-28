Челябинский губернатор Текслер провел заседание оперштаба по гособоронзаказу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 29 августа провел заседание оперштаба по гособоронзаказу. Как сообщает пресс-служба правительства региона, главной темой заседание стало решение кадрового вопроса на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и выполнение плана.
«Обсуждались вопросы обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа. Открывая встречу, губернатор напомнил о том, что оперштаб был создан по поручению президента и призван содействовать эффективной и бесперебойной работе предприятий ОПК», — сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам главы региона, на сегодняшний день все предприятия ОПК необходимо подключить к процессу увеличения производительности труда. При этом увеличенные объемы производства предполагают наращивание численности штата предприятий. Для этого запущена программа наставничества, которая позволяет молодым сотрудникам перенимать опыт у старшего поколения, адаптироваться, закрепляться на рабочих местах.
«Важно, чтобы по итогам обучения ребята остались работать на предприятии, поэтому здесь момент прохождения практики, на мой взгляд, самый ключевой. Ребята должны адаптироваться, им должны нравиться работа, условия труда и заработная плата», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.
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