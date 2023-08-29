Гендиректор ХК «Автомобилист» раскрыл, что сейчас происходит на «УГМК-Арена»

На «УГМК-Арена» уже тестируют медиафасад, смонтированы ледогенераторы, а первая тестовая заливка льда пройдет в конце 2023 года. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту нового хоккейного сезона «Автомобилиста», заявил Максим Рябков.
«Сейчас проходит монтаж, тестируется медиафасад. Мы надеемся, что уже к Новому году будет тестовая заливка льда на арене. Ледогенераторы и холодильные установки смонтированы, инженерное оборудование в порядке», — сообщил Рябков. Также он выразил надежду, что ледовую арену сдадут уже в декабре 2024 года.
«УГМК-Арену» начали строить в 2019 году на месте снесенной телебашни. Ее планировали сдать уже летом 2022 года, но сроки сдвинулись. В прошлом году с проверкой в Екатеринбург приезжал министр спорта России Олег Матыцин.
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