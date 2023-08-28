Владелец магазина в центре Сургута устроил самозахват земли у мэрии

Владельцу грозит штраф до 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владельцу здания на проспекте Ленина в Сургуте, где расположен магазин «Парфюм-лидер», грозит штраф за самозахват земли во время строительства. О том, что собственник нарушил границы участка, URA.RU сообщили в мэрии города.

«Должностными лицами контрольного управления администрации был осуществлен выезд на земельный участок, расположенный по адресу: Сургут, проспект Ленина, 39. Установлено нарушение земельного законодательства собственником магазина „Парфюм-лидер“. Выразившиеся в самовольном занятии, в том числе использовании земельного участка, находящегося в распоряжении муниципалитета общей площадью 41 кв. м. под размещение магазина, за что предусмотрена административная ответственность», — сообщили в мэрии.

Вопрос с самозахватом земли поднял городской общественник Сергей Глинских. Именно он направил в администрацию жалобу с требованием разобраться и привести в соответствие здание на проспекте Ленина. В разговоре с журналистом URA.RU он сообщил, что пытается отстоять исторический облик Сургута. «Это центральная улица Ленина —проспект. Но как-то на нее власть вообще внимания не обращает. И эта, и та, и до этого. Как-то все на самотеке идет. Проблема заключается в том, что там с каждым ремонтом магазины и торговые точки постоянно вылазят дальше и дальше на тротуар. Там только один магазин остался в изначальных границах», — сообщил Глинских.

В администрации добавили, что сейчас идут поиски собственника строения. Если нарушения невозможно будет устранить без повреждения здания, то его снесут. «После получения информации в адрес правообладателя будет направлено уведомление о необходимости устранить выявленные нарушения в установленные сроки», — добавили в администрации.

На горячей линии магазина «Парфюм-лидер» сообщили, что компания не имеет собственных зданий и использует арендованные помещения. Для более детальной информации попросили направить официальный запрос, что и было сделано журналистом агентства. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что судебные приставы переложили работу по сносу незаконных объектов на мэрию Сургута. В ФССП не смогли обязать собственников снести шесть незаконно построенных объектов и предложили мэрии сделать это самостоятельно за бюджетные деньги.