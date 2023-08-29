Скончался подполковник в отставке свердловского ГУФСИН

Подполковник в отставке ГУФСИН по Свердловской области Василий Тищенко скончался 29 августа, ему было 75 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
«На 75 году жизни не стало нашего ветерана УИС подполковника внутренней службы в отставке Василия Захаровича Тищенко», — рассказал Александр Левченко. Тищенко пришел на службу в 1981, а через 14 лет ушел на пенсию в должности подполковника.
После службы он стал работать в энергетической компании главным инженером, после стал директором. «Заядлый рыбак, балагур, душа компании, хороший семьянин. Таким нам запомнится Василий Захарович», — добавил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.
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