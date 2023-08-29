29 августа 2023

Скончался подполковник в отставке свердловского ГУФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Василию Тищенко было 75 лет Фото:

Подполковник в отставке ГУФСИН по Свердловской области Василий Тищенко скончался 29 августа, ему было 75 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«На 75 году жизни не стало нашего ветерана УИС подполковника внутренней службы в отставке Василия Захаровича Тищенко», — рассказал Александр Левченко. Тищенко пришел на службу в 1981, а через 14 лет ушел на пенсию в должности подполковника.

После службы он стал работать в энергетической компании главным инженером, после стал директором. «Заядлый рыбак, балагур, душа компании, хороший семьянин. Таким нам запомнится Василий Захарович», — добавил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.

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Подполковник в отставке ГУФСИН по Свердловской области Василий Тищенко скончался 29 августа, ему было 75 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «На 75 году жизни не стало нашего ветерана УИС подполковника внутренней службы в отставке Василия Захаровича Тищенко», — рассказал Александр Левченко. Тищенко пришел на службу в 1981, а через 14 лет ушел на пенсию в должности подполковника. После службы он стал работать в энергетической компании главным инженером, после стал директором. «Заядлый рыбак, балагур, душа компании, хороший семьянин. Таким нам запомнится Василий Захарович», — добавил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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