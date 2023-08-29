В Екатеринбурге открыли проблемную школу, на которую указывал Путин. Фото

30 августа 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Школу, где есть все необходимое для детей, построили всего за 13 месяцев Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге на год раньше сдали школу №40 на ул. Мичурина, 181, по которой давал поручение президент РФ Владимир Путин. Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 1025 учеников, в здании есть большой актовый зал с огромным мультимедийным экраном («как в ЭКСПО»), коворкинг, три спортзала и предметные классы. Утром 30 августа объект посетил мэр Алексей Орлов. «Очередной рекорд — 25 тысяч квадратных метров было построено за 13 месяцев. Прекрасная получилась школа, очень современная», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. 1 сентября Орлов приедет в эту школу еще раз. Местные жители ждали ее несколько лет. Старое здание снесли в 2019-м, власти (еще до Орлова) никак не могли приступить к строительству новых корпусов, поскольку не было финансирования. Работы стартовали в июне 2022-го. Чтобы сдать объект сильно раньше срока, вице-мэр Рустам Галямов просил федерального министра просвещения Сергея Кравцова «передвинуть» бюджетные средства с 2024-го на 2023 год. Топ-чиновник эту просьбу удовлетворил. Еще 7 июня возле школы было так Фото: Московец Илья © URA.RU А это фото сделано на том же месте утром 30 августа Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU Фото: Московец Илья © URA.RU

В Екатеринбурге на год раньше сдали школу №40 на ул. Мичурина, 181, по которой давал поручение президент РФ Владимир Путин. Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 1025 учеников, в здании есть большой актовый зал с огромным мультимедийным экраном («как в ЭКСПО»), коворкинг, три спортзала и предметные классы. Утром 30 августа объект посетил мэр Алексей Орлов. «Очередной рекорд — 25 тысяч квадратных метров было построено за 13 месяцев. Прекрасная получилась школа, очень современная», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. 1 сентября Орлов приедет в эту школу еще раз. Местные жители ждали ее несколько лет. Старое здание снесли в 2019-м, власти (еще до Орлова) никак не могли приступить к строительству новых корпусов, поскольку не было финансирования. Работы стартовали в июне 2022-го. Чтобы сдать объект сильно раньше срока, вице-мэр Рустам Галямов просил федерального министра просвещения Сергея Кравцова «передвинуть» бюджетные средства с 2024-го на 2023 год. Топ-чиновник эту просьбу удовлетворил.