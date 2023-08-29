29 августа 2023

В Екатеринбурге открыли проблемную школу, на которую указывал Путин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Школу, где есть все необходимое для детей, построили всего за 13 месяцев Фото:

В Екатеринбурге на год раньше сдали школу №40 на ул. Мичурина, 181, по которой давал поручение президент РФ Владимир Путин. Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 1025 учеников, в здании есть большой актовый зал с огромным мультимедийным экраном («как в ЭКСПО»), коворкинг, три спортзала и предметные классы. Утром 30 августа объект посетил мэр Алексей Орлов.

«Очередной рекорд — 25 тысяч квадратных метров было построено за 13 месяцев. Прекрасная получилась школа, очень современная», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. 1 сентября Орлов приедет в эту школу еще раз.

Местные жители ждали ее несколько лет. Старое здание снесли в 2019-м, власти (еще до Орлова) никак не могли приступить к строительству новых корпусов, поскольку не было финансирования. Работы стартовали в июне 2022-го. Чтобы сдать объект сильно раньше срока, вице-мэр Рустам Галямов просил федерального министра просвещения Сергея Кравцова «передвинуть» бюджетные средства с 2024-го на 2023 год. Топ-чиновник эту просьбу удовлетворил.

Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург
Еще 7 июня возле школы было так
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
А это фото сделано на том же месте утром 30 августа
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Фото:
Глава Екатеринбурга в школе № 40. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге на год раньше сдали школу №40 на ул. Мичурина, 181, по которой давал поручение президент РФ Владимир Путин. Новый четырехэтажный корпус рассчитан на 1025 учеников, в здании есть большой актовый зал с огромным мультимедийным экраном («как в ЭКСПО»), коворкинг, три спортзала и предметные классы. Утром 30 августа объект посетил мэр Алексей Орлов. «Очередной рекорд — 25 тысяч квадратных метров было построено за 13 месяцев. Прекрасная получилась школа, очень современная», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. 1 сентября Орлов приедет в эту школу еще раз. Местные жители ждали ее несколько лет. Старое здание снесли в 2019-м, власти (еще до Орлова) никак не могли приступить к строительству новых корпусов, поскольку не было финансирования. Работы стартовали в июне 2022-го. Чтобы сдать объект сильно раньше срока, вице-мэр Рустам Галямов просил федерального министра просвещения Сергея Кравцова «передвинуть» бюджетные средства с 2024-го на 2023 год. Топ-чиновник эту просьбу удовлетворил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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