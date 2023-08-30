Под главной площадью Нью-Йорка затопило метро

Метрополитен под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке оказался затоплен из-за прорыва труб. Об этом пишет газета New York Times.
«Метро под Таймс-сквер затопило из-за прорыва труб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел во вторник утром, когда 120-летний водопровод под площадью прорвало, в результате чего систему метро затопило почти 6,8 миллиона литров воды.
Это нарушило утренние поездки более 300 000 человек. Отдел охраны окружающей среды Нью-Йорка отметил, что метро пострадало больше всего из-за того, что водопровод проходит непосредственно над ним, заключили в газете.
Метрополитен под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке оказался затоплен из-за прорыва труб. Об этом пишет газета New York Times. «Метро под Таймс-сквер затопило из-за прорыва труб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел во вторник утром, когда 120-летний водопровод под площадью прорвало, в результате чего систему метро затопило почти 6,8 миллиона литров воды. Это нарушило утренние поездки более 300 000 человек. Отдел охраны окружающей среды Нью-Йорка отметил, что метро пострадало больше всего из-за того, что водопровод проходит непосредственно над ним, заключили в газете.