Под главной площадью Нью-Йорка затопило метро

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., пожарная машина, нью йорк
Под площадью Нью-Йорка прорвало 120-летний водопровод, пишет NYT Фото:

Метрополитен под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке оказался затоплен из-за прорыва труб. Об этом пишет газета New York Times.

«Метро под Таймс-сквер затопило из-за прорыва труб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел во вторник утром, когда 120-летний водопровод под площадью прорвало, в результате чего систему метро затопило почти 6,8 миллиона литров воды.

Это нарушило утренние поездки более 300 000 человек. Отдел охраны окружающей среды Нью-Йорка отметил, что метро пострадало больше всего из-за того, что водопровод проходит непосредственно над ним, заключили в газете.

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Метрополитен под площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке оказался затоплен из-за прорыва труб. Об этом пишет газета New York Times. «Метро под Таймс-сквер затопило из-за прорыва труб», — говорится в материале газеты. Там добавили, что инцидент произошел во вторник утром, когда 120-летний водопровод под площадью прорвало, в результате чего систему метро затопило почти 6,8 миллиона литров воды. Это нарушило утренние поездки более 300 000 человек. Отдел охраны окружающей среды Нью-Йорка отметил, что метро пострадало больше всего из-за того, что водопровод проходит непосредственно над ним, заключили в газете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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