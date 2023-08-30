По делу об убийстве 16-летней свердловчанки задержали велосипедиста

30 августа 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Следователи проверяют мужчину на велосипеде, который попал на камеры видеонаблюдения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи задержали 35-летнего местного жителя, который несколько раз попадал на камеры видеонаблюдения рядом с 16-летней девочкой, найденной позднее мертвой. У мужчины есть судимость, сообщил источник. «Задержан 35-летний мужчина, который ехал следом за девочкой на велосипеде и находился поблизости во время ее смерти. Мужчину проверяют на причастность к преступлению», — сообщил источник РЕН-ТВ. Известно, что у мужчины есть судимость за кражу и грабеж. В каком статусе он задержан, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием к отцу погибшей. Он заявил, что ему ничего неизвестно о задержании велосипедиста. Юная жительница Каменска-Уральского пропала в начале августа. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга с последней электричкой и отправилась по безлюдным улицам домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей обнаружено не было. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку долгое время преследовал велосипедист.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) следователи задержали 35-летнего местного жителя, который несколько раз попадал на камеры видеонаблюдения рядом с 16-летней девочкой, найденной позднее мертвой. У мужчины есть судимость, сообщил источник. «Задержан 35-летний мужчина, который ехал следом за девочкой на велосипеде и находился поблизости во время ее смерти. Мужчину проверяют на причастность к преступлению», — сообщил источник РЕН-ТВ. Известно, что у мужчины есть судимость за кражу и грабеж. В каком статусе он задержан, неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием к отцу погибшей. Он заявил, что ему ничего неизвестно о задержании велосипедиста. Юная жительница Каменска-Уральского пропала в начале августа. 16-летняя девушка вернулась из Екатеринбурга с последней электричкой и отправилась по безлюдным улицам домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей обнаружено не было. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку долгое время преследовал велосипедист.