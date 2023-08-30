30 августа 2023

Сотни свердловских школьников завалили ОГЭ по математике

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты облдумы сдают ЕГЭ по математике. Курган, егэ
На ОГЭ по математики выделяется 235 минут Фото:

Порядка 900 свердловских 9-классников не сдали ОГЭ (Основной государственный экзамен) по математике. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к образованию.

«По предварительным данным, около 900 школьников не сдали ОГЭ по математике. Несмотря на то, что пока еще не опубликованы официальные данные по итогам ОГЭ-2023, в кулуарах чиновники, близкие к образованию, считают это полным провалом. Судьба ребят, которые не сдали обязательный экзамен, остается под вопросом», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное министерство образования и молодежной политики. Там заявили, что ЕГЭ и ОГЭ-2023 официально на территории России не завершен, в связи с чем итоги еще не подведены. «В соответствии с федеральным расписанием предстоит проведение дополнительного периода ОГЭ, который стартует 4 сентября и завершится 23 сентября (ЕГЭ — 6 сентября-19 сентября). Все итоги будут подведены не ранее октября текущего года», — отметили в министерстве.

ОГЭ состоит из четырех экзаменов — русского языка, математики и двух предметов по выбору. Экзамен по математике подразделяется на два модуля: модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия». Длительность экзамена — 235 минут.

Если у вас возник конфликт с экзаменационной комиссией, вы не согласны с оценкой своих результатов или процедурой проведения ОГЭ (ЕГЭ), то вы можете об этом рассказать нам. Для этого необходимо написать на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru.

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Порядка 900 свердловских 9-классников не сдали ОГЭ (Основной государственный экзамен) по математике. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к образованию. «По предварительным данным, около 900 школьников не сдали ОГЭ по математике. Несмотря на то, что пока еще не опубликованы официальные данные по итогам ОГЭ-2023, в кулуарах чиновники, близкие к образованию, считают это полным провалом. Судьба ребят, которые не сдали обязательный экзамен, остается под вопросом», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное министерство образования и молодежной политики. Там заявили, что ЕГЭ и ОГЭ-2023 официально на территории России не завершен, в связи с чем итоги еще не подведены. «В соответствии с федеральным расписанием предстоит проведение дополнительного периода ОГЭ, который стартует 4 сентября и завершится 23 сентября (ЕГЭ — 6 сентября-19 сентября). Все итоги будут подведены не ранее октября текущего года», — отметили в министерстве. ОГЭ состоит из четырех экзаменов — русского языка, математики и двух предметов по выбору. Экзамен по математике подразделяется на два модуля: модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия». Длительность экзамена — 235 минут. Если у вас возник конфликт с экзаменационной комиссией, вы не согласны с оценкой своих результатов или процедурой проведения ОГЭ (ЕГЭ), то вы можете об этом рассказать нам. Для этого необходимо написать на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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