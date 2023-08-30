Сотни свердловских школьников завалили ОГЭ по математике

31 августа 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

На ОГЭ по математики выделяется 235 минут Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Порядка 900 свердловских 9-классников не сдали ОГЭ (Основной государственный экзамен) по математике. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к образованию. «По предварительным данным, около 900 школьников не сдали ОГЭ по математике. Несмотря на то, что пока еще не опубликованы официальные данные по итогам ОГЭ-2023, в кулуарах чиновники, близкие к образованию, считают это полным провалом. Судьба ребят, которые не сдали обязательный экзамен, остается под вопросом», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное министерство образования и молодежной политики. Там заявили, что ЕГЭ и ОГЭ-2023 официально на территории России не завершен, в связи с чем итоги еще не подведены. «В соответствии с федеральным расписанием предстоит проведение дополнительного периода ОГЭ, который стартует 4 сентября и завершится 23 сентября (ЕГЭ — 6 сентября-19 сентября). Все итоги будут подведены не ранее октября текущего года», — отметили в министерстве. ОГЭ состоит из четырех экзаменов — русского языка, математики и двух предметов по выбору. Экзамен по математике подразделяется на два модуля: модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия». Длительность экзамена — 235 минут. Если у вас возник конфликт с экзаменационной комиссией, вы не согласны с оценкой своих результатов или процедурой проведения ОГЭ (ЕГЭ), то вы можете об этом рассказать нам. Для этого необходимо написать на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 900 свердловских 9-классников не сдали ОГЭ (Основной государственный экзамен) по математике. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к образованию. «По предварительным данным, около 900 школьников не сдали ОГЭ по математике. Несмотря на то, что пока еще не опубликованы официальные данные по итогам ОГЭ-2023, в кулуарах чиновники, близкие к образованию, считают это полным провалом. Судьба ребят, которые не сдали обязательный экзамен, остается под вопросом», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное министерство образования и молодежной политики. Там заявили, что ЕГЭ и ОГЭ-2023 официально на территории России не завершен, в связи с чем итоги еще не подведены. «В соответствии с федеральным расписанием предстоит проведение дополнительного периода ОГЭ, который стартует 4 сентября и завершится 23 сентября (ЕГЭ — 6 сентября-19 сентября). Все итоги будут подведены не ранее октября текущего года», — отметили в министерстве. ОГЭ состоит из четырех экзаменов — русского языка, математики и двух предметов по выбору. Экзамен по математике подразделяется на два модуля: модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия». Длительность экзамена — 235 минут. Если у вас возник конфликт с экзаменационной комиссией, вы не согласны с оценкой своих результатов или процедурой проведения ОГЭ (ЕГЭ), то вы можете об этом рассказать нам. Для этого необходимо написать на адрес электронной почты Dzhallatova@ura.ru.