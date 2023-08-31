Кремлевский политтехнолог Алиев захватывает власть в Перми

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Круглый стол в ЭИСИ. Москва, алиев фирдус
Алиев (на фото) работал с Трошковым на выборах в Кировской области Фото:

Главный претендент на пост политического вице-мэра Перми, замглавы Кирова Сергей Трошков, является креатурой кремлевского политтехнолога Федора Алиева. Такое мнение высказали несколько источников URA.RU в политэлитах Перми. Таким образом Алиев, который отвечает за президентскую кампанию в Пермском крае, получит понятного себе человека на важном для выборов посту. И будет оказывать на него влияния.

«Алиев вел губернаторскую кампанию в Кировской области. Трошков там работал. Потом стал вице-мэром. Сейчас Алиев занимается выборами президента в Пермском крае. И в городской власти вновь появляется Трошков», — говорят инсайдеры.

Они предполагают, что Трошков в случае назначения будет ориентироваться в первую очередь на Федора Алиева и его супругу — политтехнолога Дарью Алиеву. Сергей Трошков в принципе считается протеже Дарьи, добавляет собеседник. «По важным вопросам он точно будет с ней консультироваться. А она будет транслировать ему позицию супруга», — считает источник.

URA.RU направило запрос Федору Алиеву в мессенджер. На момент публикации ответ не был получен. Не ответили на запрос и в пресс-службе администрации губернатора. В мэрии Перми сообщили, что о кадровых перестановках им ничего не известно. Должность политического зама в Перми долгое время была вакантной. О том, что Сергей Трошков является главным претендентом на этот пост, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU подтверждают информацию.

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Главный претендент на пост политического вице-мэра Перми, замглавы Кирова Сергей Трошков, является креатурой кремлевского политтехнолога Федора Алиева. Такое мнение высказали несколько источников URA.RU в политэлитах Перми. Таким образом Алиев, который отвечает за президентскую кампанию в Пермском крае, получит понятного себе человека на важном для выборов посту. И будет оказывать на него влияния. «Алиев вел губернаторскую кампанию в Кировской области. Трошков там работал. Потом стал вице-мэром. Сейчас Алиев занимается выборами президента в Пермском крае. И в городской власти вновь появляется Трошков», — говорят инсайдеры. Они предполагают, что Трошков в случае назначения будет ориентироваться в первую очередь на Федора Алиева и его супругу — политтехнолога Дарью Алиеву. Сергей Трошков в принципе считается протеже Дарьи, добавляет собеседник. «По важным вопросам он точно будет с ней консультироваться. А она будет транслировать ему позицию супруга», — считает источник. URA.RU направило запрос Федору Алиеву в мессенджер. На момент публикации ответ не был получен. Не ответили на запрос и в пресс-службе администрации губернатора. В мэрии Перми сообщили, что о кадровых перестановках им ничего не известно. Должность политического зама в Перми долгое время была вакантной. О том, что Сергей Трошков является главным претендентом на этот пост, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU подтверждают информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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