Церемония бракосочетания состоялась в колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермской исправительной колонии №38 состоялась церемония бракосочетания осужденного и его возлюбленной. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУФСИН на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где также выложены фотографии с церемонии. Ведомство называет молодожена Никитой. Судя по фото, он до степени смешения похож на жителя Соликамска Никиту Шанина, приговоренного судом к 13 годам колонии за смертельное ДТП. Имя и фамилию также можно различить на бирке на груди мужчины.

«Сотрудник Березниковского территориального отдела ЗАГС провела церемонию бракосочетания в исправительной колонии №38, расположенной в городе Березники. Осужденный Никита и его возлюбленная решили официально скрепить свои отношения узами брака. Молодоженам, как и полагается, вручили свидетельство о заключении бракосочетания», — говорится в сообщении краевого ГУФСИН.

Никиту Шанина осудили на 13 лет колонии за смертельное ДТП, которое произошло в Соликамске 29 августа 2022 года. Супруги и их 21-летняя дочь переходили дорогу, когда на полном ходу их сбила Toyota Corolla. Женщина погибла на месте, ее мужа и дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу. Как установили следователи, за рулем находился 28-летний Никита Шанин. Он скрылся с места аварии, потом бросил машину, а сам сбежал и попытался под вымышленным именем скрыться в Сочи. Там он был задержан сотрудниками полиции.

Для проведения церемонии бракосочетания в колонию вызвали сотрудницу ЗАГСа Фото: группа ГУФСИН России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/public193358828?w=wall-193358828_2567