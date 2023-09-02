В Качканаре обвалился потолок в доме, где живет семья с 11-месячным младенцем

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Обрушившаяся крыша Курган, рабочие, обрушение крыши
В доме проживала семья с 11-месячным ребенком, рассказал знакомый пострадавших Фото:

В Качканаре (Свердловская область) 1 сентября обвалился потолок в доме на улице Советская, 5. В квартире проживает семья с ребенком, которому 11 месяцев. Об этом рассказал знакомый пострадавшей семьи Артем.

«Произошло обрушение потолка в многоквартирном доме. Этот дом не признан аварийным, обошлось без жертв. Боюсь подумать, что могло произойти в ночное время. В квартире проживает молодая семья с ребенком, которому 11 месяцев», — передает слова Артема газета «Новый Качканар».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Качканара. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Качканаре (Свердловская область) 1 сентября обвалился потолок в доме на улице Советская, 5. В квартире проживает семья с ребенком, которому 11 месяцев. Об этом рассказал знакомый пострадавшей семьи Артем. «Произошло обрушение потолка в многоквартирном доме. Этот дом не признан аварийным, обошлось без жертв. Боюсь подумать, что могло произойти в ночное время. В квартире проживает молодая семья с ребенком, которому 11 месяцев», — передает слова Артема газета «Новый Качканар». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Качканара. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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