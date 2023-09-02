В Качканаре обвалился потолок в доме, где живет семья с 11-месячным младенцем

02 сентября 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

В доме проживала семья с 11-месячным ребенком, рассказал знакомый пострадавших Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) 1 сентября обвалился потолок в доме на улице Советская, 5. В квартире проживает семья с ребенком, которому 11 месяцев. Об этом рассказал знакомый пострадавшей семьи Артем. «Произошло обрушение потолка в многоквартирном доме. Этот дом не признан аварийным, обошлось без жертв. Боюсь подумать, что могло произойти в ночное время. В квартире проживает молодая семья с ребенком, которому 11 месяцев», — передает слова Артема газета «Новый Качканар». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Качканара. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Качканаре (Свердловская область) 1 сентября обвалился потолок в доме на улице Советская, 5. В квартире проживает семья с ребенком, которому 11 месяцев. Об этом рассказал знакомый пострадавшей семьи Артем. «Произошло обрушение потолка в многоквартирном доме. Этот дом не признан аварийным, обошлось без жертв. Боюсь подумать, что могло произойти в ночное время. В квартире проживает молодая семья с ребенком, которому 11 месяцев», — передает слова Артема газета «Новый Качканар». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Качканара. На момент публикации новости ответ не поступил.