В Челябинске погиб двухмесячный младенец

Специалисты выясняют причину гибели малыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из квартир Челябинска скончался двухмесячный ребенок. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас предстоит выяснить причину гибели младенца.

«Тело младенца обнаружила мать. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину гибели ребенка. Назначена проверка», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мальчик родился в начале июля. При осмотре тела специалисты не выявили признаков насильственной смерти.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.