03 сентября 2023

В Челябинске погиб двухмесячный младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты выясняют причину гибели малыша Фото:

В одной из квартир Челябинска скончался двухмесячный ребенок. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас предстоит выяснить причину гибели младенца.

«Тело младенца обнаружила мать. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину гибели ребенка. Назначена проверка», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мальчик родился в начале июля. При осмотре тела специалисты не выявили признаков насильственной смерти.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В одной из квартир Челябинска скончался двухмесячный ребенок. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас предстоит выяснить причину гибели младенца. «Тело младенца обнаружила мать. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину гибели ребенка. Назначена проверка», — рассказал источник. По данным URA.RU, мальчик родился в начале июля. При осмотре тела специалисты не выявили признаков насильственной смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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