В Челябинске погиб двухмесячный младенец

Специалисты выясняют причину гибели малыша
В одной из квартир Челябинска скончался двухмесячный ребенок. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас предстоит выяснить причину гибели младенца.
«Тело младенца обнаружила мать. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину гибели ребенка. Назначена проверка», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мальчик родился в начале июля. При осмотре тела специалисты не выявили признаков насильственной смерти.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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