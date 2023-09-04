Пассажир погиб в ДТП с КамАЗом и Volkswagen на трассе Пермь — Екатеринбург

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе
В результате ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург погиб пассажир легкового автомобиля. Инцидент с участием КамАЗа и Volkswagen Polo произошел вечером у отворота на поселок Голдыревский, передает «КП-Пермь».
«Судя по всему, водитель иномарки — женщина, решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины. В результате 40-летняя женщина (пассажир иномарки) получила смертельную травму и скончалась до прибытия медиков. Оба водителя не пострадали», — пишет издание со ссылкой на свои источники.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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