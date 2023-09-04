04 сентября 2023

Пассажир погиб в ДТП с КамАЗом и Volkswagen на трассе Пермь — Екатеринбург

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Фото:

В результате ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург погиб пассажир легкового автомобиля. Инцидент с участием КамАЗа и Volkswagen Polo произошел вечером у отворота на поселок Голдыревский, передает «КП-Пермь».

«Судя по всему, водитель иномарки — женщина, решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины. В результате 40-летняя женщина (пассажир иномарки) получила смертельную травму и скончалась до прибытия медиков. Оба водителя не пострадали», — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В результате ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург погиб пассажир легкового автомобиля. Инцидент с участием КамАЗа и Volkswagen Polo произошел вечером у отворота на поселок Голдыревский, передает «КП-Пермь». «Судя по всему, водитель иномарки — женщина, решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины. В результате 40-летняя женщина (пассажир иномарки) получила смертельную травму и скончалась до прибытия медиков. Оба водителя не пострадали», — пишет издание со ссылкой на свои источники. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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