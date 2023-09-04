Пассажир погиб в ДТП с КамАЗом и Volkswagen на трассе Пермь — Екатеринбург

04 сентября 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург погиб пассажир легкового автомобиля. Инцидент с участием КамАЗа и Volkswagen Polo произошел вечером у отворота на поселок Голдыревский, передает «КП-Пермь». «Судя по всему, водитель иномарки — женщина, решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины. В результате 40-летняя женщина (пассажир иномарки) получила смертельную травму и скончалась до прибытия медиков. Оба водителя не пострадали», — пишет издание со ссылкой на свои источники. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

В результате ДТП на автодороге Пермь — Екатеринбург погиб пассажир легкового автомобиля. Инцидент с участием КамАЗа и Volkswagen Polo произошел вечером у отворота на поселок Голдыревский, передает «КП-Пермь». «Судя по всему, водитель иномарки — женщина, решила резко повернуть перед грузовиком и получила удар в боковую часть машины. В результате 40-летняя женщина (пассажир иномарки) получила смертельную травму и скончалась до прибытия медиков. Оба водителя не пострадали», — пишет издание со ссылкой на свои источники. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.