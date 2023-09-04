04 сентября 2023

Глава свердловского СК просит Бастрыкина вмешаться в ситуацию с Мишей Бахтиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Анатолий Надбитов просит Александра Бастрыкина написать письмо в Минздрав РФ Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов написал письмо председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию с обеспечением препаратом «Рисдиплам» Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Надбитов написал письмо Бастрыкину из-за ситуации с Мишей Бахтиным. Надбитов попросил Бастрыкина обратиться к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, чтобы урегулировать конфликт, который возник между свердловским минздравом и родителями мальчика», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве не стали комментировать запрос.

На протяжении трех лет родители тяжелобольного Миши Бахтина из Екатеринбурга ведут борьбу за жизнь сына. У мальчика спинальная мышечная атрофия (СМА). Спасти ребенка стало возможным благодаря препарату «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Родители мальчика не испугались огромной суммы и запустили сбор средств на приобретение лекарства. Деньги удалось собрать благодаря неравнодушным жителям России и стран зарубежья.

После постановки препарата «Золгенсма» родители мальчика приняли решение продолжить терапию другим препаратом — «Рисдиплам». Семья закупала его на свои сбережения и деньги неравнодушных благотворителей. Спустя год родители решили обратиться за получением препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. Региональное министерство мотивировало отказ тем, что подлинных исследований о безопасности смены терапии в мире нет, а значит, по мнению уральских врачей, терапия препаратом «Рисдиплам» может навредить ребенку. Родители не согласись с отказом. Отец мальчика Дмитрий вышел на одиночный пикет в Москве. История борьбы мальчика Миши Бахтина за жизнь — в сюжете URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов написал письмо председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию с обеспечением препаратом «Рисдиплам» Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник. «Надбитов написал письмо Бастрыкину из-за ситуации с Мишей Бахтиным. Надбитов попросил Бастрыкина обратиться к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, чтобы урегулировать конфликт, который возник между свердловским минздравом и родителями мальчика», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве не стали комментировать запрос. На протяжении трех лет родители тяжелобольного Миши Бахтина из Екатеринбурга ведут борьбу за жизнь сына. У мальчика спинальная мышечная атрофия (СМА). Спасти ребенка стало возможным благодаря препарату «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Родители мальчика не испугались огромной суммы и запустили сбор средств на приобретение лекарства. Деньги удалось собрать благодаря неравнодушным жителям России и стран зарубежья. После постановки препарата «Золгенсма» родители мальчика приняли решение продолжить терапию другим препаратом — «Рисдиплам». Семья закупала его на свои сбережения и деньги неравнодушных благотворителей. Спустя год родители решили обратиться за получением препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. Региональное министерство мотивировало отказ тем, что подлинных исследований о безопасности смены терапии в мире нет, а значит, по мнению уральских врачей, терапия препаратом «Рисдиплам» может навредить ребенку. Родители не согласись с отказом. Отец мальчика Дмитрий вышел на одиночный пикет в Москве. История борьбы мальчика Миши Бахтина за жизнь — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...