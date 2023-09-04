Глава свердловского СК просит Бастрыкина вмешаться в ситуацию с Мишей Бахтиным

Анатолий Надбитов просит Александра Бастрыкина написать письмо в Минздрав РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов написал письмо председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию с обеспечением препаратом «Рисдиплам» Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга. Об этом журналисту URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Надбитов написал письмо Бастрыкину из-за ситуации с Мишей Бахтиным. Надбитов попросил Бастрыкина обратиться к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, чтобы урегулировать конфликт, который возник между свердловским минздравом и родителями мальчика», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве не стали комментировать запрос.

На протяжении трех лет родители тяжелобольного Миши Бахтина из Екатеринбурга ведут борьбу за жизнь сына. У мальчика спинальная мышечная атрофия (СМА). Спасти ребенка стало возможным благодаря препарату «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Родители мальчика не испугались огромной суммы и запустили сбор средств на приобретение лекарства. Деньги удалось собрать благодаря неравнодушным жителям России и стран зарубежья.

После постановки препарата «Золгенсма» родители мальчика приняли решение продолжить терапию другим препаратом — «Рисдиплам». Семья закупала его на свои сбережения и деньги неравнодушных благотворителей. Спустя год родители решили обратиться за получением препарата в свердловский минздрав, но получили отказ. Региональное министерство мотивировало отказ тем, что подлинных исследований о безопасности смены терапии в мире нет, а значит, по мнению уральских врачей, терапия препаратом «Рисдиплам» может навредить ребенку. Родители не согласись с отказом. Отец мальчика Дмитрий вышел на одиночный пикет в Москве. История борьбы мальчика Миши Бахтина за жизнь — в сюжете URA.RU.