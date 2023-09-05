В деле погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга появилась новая деталь

У следователя появились видео, где опекун Далера Бобиева издевалась над ребенком

Следователь приобщит к делу видеоматериалы, на которых Вероника Наумова издевается над Далером Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

У следователя, который ведет дело погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга, появились видеоматериалы, доказывающие жестокое обращение опекуна Вероники Наумовой к мальчику. К материалам уголовного дела данные видео будут приобщены. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«В уголовном деле появились видеоматериалы, на которых опекун Далера Бобиева истязала ребенка. На них отчетливо видно, как Вероника Наумова избивает ребенка, а мальчик истошно плачет. Данные видео еще раз доказывают жестокое обращение по отношению к опекаемому ребенку», — отмечает собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве не стали комментировать запрос.

Громкая история приемного мальчика Далера Бобиева произошла в Екатеринбурге 26 июня. Тогда опекун мальчика Вероника Наумова сообщила, что малыш пропал. Три дня сотни человек искали Далера. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который, как оказалось позже, принадлежит семье Наумовых. Криминалисты установили, что ребенок умер давно. По версии опекуна Наумовой, малыш погиб еще 2 декабря 2022 года в результате несчастного случая. Веронику Наумову отправили в СИЗО до 26 ноября. История поисков и похорон премного мальчика Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.