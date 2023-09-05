В Екатеринбурге обсуждают возможность переименования парка Энгельса

В парке уже появились детская площадка и новые тропинки Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге парк им. Энгельса, который сейчас еще находится на реконструкции, может получить новое название — Учительский парк. С таким предложением выступил мэр города Алексей Орлов в прямом эфире «Четвертого канала».

«Это историческое название этого парка, но все решаемо, лишь бы была общественная инициатива. Если она будет, то комиссия по топонимике рассмотрит [предложения]. Если будет общественная поддержка изменения названия парка, учитывая, что ему фактически дана новая жизнь — он безопасный, полностью освещенный. Прямо сейчас пришла мысль, учитывая, что Год педагога и наставника и такое количество учебных заведений [вокруг площадки]… Почему бы не сделать алею почетных учителей города? И назвать это Учительским парком?» — заявил Орлов.

Также он раскрыл, что обновленную территорию завершат через три-четыре недели — примерно ко Дню учителя, который отмечается 5 октября. Уже сейчас в парке обустроены тропинки, главная площадь, детская площадка и ворк-аут зона.

Ранее стало известно, что «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) взяла на себя большую реконструкцию парка им. Энгельса в центре Екатеринбурга. На момент закрытия там отсутствовало освещение и нормальная дренажная система, игровые площадки устарели. Обновленная площадка станет очередным подарком к 300-летию Екатеринбурга.