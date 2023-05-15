УГМК восстановит убитый парк в центре Екатеринбурга

Парк имени Энгельса в Екатеринбурге реконструирует УГМК
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Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, ступени, парк энгельса
Реконструкцию парка имени Энгельса хотят закончить к 300-летию Екатеринбурга Фото:

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) взяла на себя большую реконструкцию парка им. Энгельса в центре Екатеринбурга. Объект находится в ужасном состоянии, доложил топ-менеджер холдинга Илья Бондарев на заседании совета неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU.

Парк имеет 100-летнюю историю, последний ремонт в нем был в 2008 году. Сейчас там фактически отсутствуют освещение и нормальная дренажная система, игровые площадки устарели, а входные группы не выдерживают критики урбанистов, рапортовал Бондарев. Все эти проблемы УГМК решит к 300-летию.

Парк закроют 25 мая. Мэр Орлов попросил присутствующих «лидеров мнений» провести разъяснительную работу с горожанами.

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«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) взяла на себя большую реконструкцию парка им. Энгельса в центре Екатеринбурга. Объект находится в ужасном состоянии, доложил топ-менеджер холдинга Илья Бондарев на заседании совета неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU. Парк имеет 100-летнюю историю, последний ремонт в нем был в 2008 году. Сейчас там фактически отсутствуют освещение и нормальная дренажная система, игровые площадки устарели, а входные группы не выдерживают критики урбанистов, рапортовал Бондарев. Все эти проблемы УГМК решит к 300-летию. Парк закроют 25 мая. Мэр Орлов попросил присутствующих «лидеров мнений» провести разъяснительную работу с горожанами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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