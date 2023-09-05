На челябинском заводе семьи депутата Госдумы число рабочих выросло втрое

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), которым владеем семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, за год увеличит коллектив более чем втрое. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий.
«На ЧКПЗ в конце 2022 года коллектив насчитывал меньше 4,5 тысячи человек. На конец 2023 года предприятие выйдет с коллективом 14-15 тысяч человек», — заявил Рыжий.
Министр связал расширение производства, в том числе, с реализуемым на заводе проектом по созданию первого в стране отечественного промышленного робота-манипулятора. По его словам, робототехническое направление на предприятии продвигается как в механической части, так и в создании софта для роботов.
О планах по созданию завода по производству промышленных роботов в Челябинске Валерий Гартунг заявил еще в октябре прошлого года. Согласно данным СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга депутата Марина Гартунг и два сына, Андрей и Дмитрий Гартунги.
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