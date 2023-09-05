На челябинском заводе семьи депутата Госдумы число рабочих выросло втрое

06 сентября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Валерий Гартунг (в центре) анонсировал строительство завода по производству роботов в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), которым владеем семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, за год увеличит коллектив более чем втрое. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. «На ЧКПЗ в конце 2022 года коллектив насчитывал меньше 4,5 тысячи человек. На конец 2023 года предприятие выйдет с коллективом 14-15 тысяч человек», — заявил Рыжий. Министр связал расширение производства, в том числе, с реализуемым на заводе проектом по созданию первого в стране отечественного промышленного робота-манипулятора. По его словам, робототехническое направление на предприятии продвигается как в механической части, так и в создании софта для роботов. О планах по созданию завода по производству промышленных роботов в Челябинске Валерий Гартунг заявил еще в октябре прошлого года. Согласно данным СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга депутата Марина Гартунг и два сына, Андрей и Дмитрий Гартунги.

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), которым владеем семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, за год увеличит коллектив более чем втрое. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. «На ЧКПЗ в конце 2022 года коллектив насчитывал меньше 4,5 тысячи человек. На конец 2023 года предприятие выйдет с коллективом 14-15 тысяч человек», — заявил Рыжий. Министр связал расширение производства, в том числе, с реализуемым на заводе проектом по созданию первого в стране отечественного промышленного робота-манипулятора. По его словам, робототехническое направление на предприятии продвигается как в механической части, так и в создании софта для роботов. О планах по созданию завода по производству промышленных роботов в Челябинске Валерий Гартунг заявил еще в октябре прошлого года. Согласно данным СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга депутата Марина Гартунг и два сына, Андрей и Дмитрий Гартунги.