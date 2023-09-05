05 сентября 2023

На челябинском заводе семьи депутата Госдумы число рабочих выросло втрое

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Алексей Текслер посетил ЧКПЗ. Челябинск, гартунг андрей, гартунг валерий, гартунг дмитрий
Валерий Гартунг (в центре) анонсировал строительство завода по производству роботов в прошлом году Фото:

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), которым владеем семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, за год увеличит коллектив более чем втрое. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий.

«На ЧКПЗ в конце 2022 года коллектив насчитывал меньше 4,5 тысячи человек. На конец 2023 года предприятие выйдет с коллективом 14-15 тысяч человек», — заявил Рыжий.

Министр связал расширение производства, в том числе, с реализуемым на заводе проектом по созданию первого в стране отечественного промышленного робота-манипулятора. По его словам, робототехническое направление на предприятии продвигается как в механической части, так и в создании софта для роботов.

О планах по созданию завода по производству промышленных роботов в Челябинске Валерий Гартунг заявил еще в октябре прошлого года. Согласно данным СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга депутата Марина Гартунг и два сына, Андрей и Дмитрий Гартунги.

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Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ), которым владеем семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, за год увеличит коллектив более чем втрое. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» заявил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона Павел Рыжий. «На ЧКПЗ в конце 2022 года коллектив насчитывал меньше 4,5 тысячи человек. На конец 2023 года предприятие выйдет с коллективом 14-15 тысяч человек», — заявил Рыжий. Министр связал расширение производства, в том числе, с реализуемым на заводе проектом по созданию первого в стране отечественного промышленного робота-манипулятора. По его словам, робототехническое направление на предприятии продвигается как в механической части, так и в создании софта для роботов. О планах по созданию завода по производству промышленных роботов в Челябинске Валерий Гартунг заявил еще в октябре прошлого года. Согласно данным СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга депутата Марина Гартунг и два сына, Андрей и Дмитрий Гартунги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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