Отец пропавшей свердловчанки опроверг версию о побеге дочери из-за мужчины

07 сентября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Абдумавлон Исмоилов заявил, что дочь не убегала к парню или из-за парня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отец 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, опроверг информацию о побеге дочери из-за мужчины. В личной беседе с корреспондентом URA.RU Абдумавлон Исмоилов заявил, что парня у дочери не было. «У дочери не было парня. Она не сбегала от нас в Самару, а ездила туда погостить к моим родственникам. Также моя дочь не резала себе вены. Да, она скрытная, и друзей много не было, но она абсолютно здоровая. Никаких психических заболеваний у нее нет», — отметил отец пропавшей девочки. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у пропавшей был молодой человек. Telegram-канал Ural Mash сообщал, что молодые люди встречались почти четыре года, часто расходились и сходились. Девушка могла подолгу не возвращаться домой после прогулок, иногда ночевала у парня. Часто жаловалась, что никому не нужна. 3 сентября ее сестра и парень одновременно получили прощальные сообщения.

Отец 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, опроверг информацию о побеге дочери из-за мужчины. В личной беседе с корреспондентом URA.RU Абдумавлон Исмоилов заявил, что парня у дочери не было. «У дочери не было парня. Она не сбегала от нас в Самару, а ездила туда погостить к моим родственникам. Также моя дочь не резала себе вены. Да, она скрытная, и друзей много не было, но она абсолютно здоровая. Никаких психических заболеваний у нее нет», — отметил отец пропавшей девочки. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у пропавшей был молодой человек. Telegram-канал Ural Mash сообщал, что молодые люди встречались почти четыре года, часто расходились и сходились. Девушка могла подолгу не возвращаться домой после прогулок, иногда ночевала у парня. Часто жаловалась, что никому не нужна. 3 сентября ее сестра и парень одновременно получили прощальные сообщения.