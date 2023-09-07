Отец пропавшей свердловчанки опроверг версию о побеге дочери из-за мужчины

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, девушка, парень, парк, ппс, полиция
Абдумавлон Исмоилов заявил, что дочь не убегала к парню или из-за парня Фото:

Отец 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, опроверг информацию о побеге дочери из-за мужчины. В личной беседе с корреспондентом URA.RU Абдумавлон Исмоилов заявил, что парня у дочери не было.

«У дочери не было парня. Она не сбегала от нас в Самару, а ездила туда погостить к моим родственникам. Также моя дочь не резала себе вены. Да, она скрытная, и друзей много не было, но она абсолютно здоровая. Никаких психических заболеваний у нее нет», — отметил отец пропавшей девочки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у пропавшей был молодой человек. Telegram-канал Ural Mash сообщал, что молодые люди встречались почти четыре года, часто расходились и сходились. Девушка могла подолгу не возвращаться домой после прогулок, иногда ночевала у парня. Часто жаловалась, что никому не нужна. 3 сентября ее сестра и парень одновременно получили прощальные сообщения.

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Отец 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала в Екатеринбурге 2 сентября, опроверг информацию о побеге дочери из-за мужчины. В личной беседе с корреспондентом URA.RU Абдумавлон Исмоилов заявил, что парня у дочери не было. «У дочери не было парня. Она не сбегала от нас в Самару, а ездила туда погостить к моим родственникам. Также моя дочь не резала себе вены. Да, она скрытная, и друзей много не было, но она абсолютно здоровая. Никаких психических заболеваний у нее нет», — отметил отец пропавшей девочки. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у пропавшей был молодой человек. Telegram-канал Ural Mash сообщал, что молодые люди встречались почти четыре года, часто расходились и сходились. Девушка могла подолгу не возвращаться домой после прогулок, иногда ночевала у парня. Часто жаловалась, что никому не нужна. 3 сентября ее сестра и парень одновременно получили прощальные сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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