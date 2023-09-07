Вслед за США санкции против екатеринбуржца ввела Великобритания

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Великобритания ввела санкции против Андрея Жуйкова из Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела санкции против 11 россиян, среди которых числится уроженец Екатеринбурга Андрей Жуйков. Согласно документу, граждане РФ стоят за атаками на больницы, школы, местные органы власти и предприятия.

«Андрей Жуйков был центральным действующим лицом в группе и старшим администратором. Известен под онлайн-псевдонимами „Защитник“, „Диф“ и „Адам“», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало о том, что Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Помимо имени, фамилии и места рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

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Великобритания ввела санкции против 11 россиян, среди которых числится уроженец Екатеринбурга Андрей Жуйков. Согласно документу, граждане РФ стоят за атаками на больницы, школы, местные органы власти и предприятия. «Андрей Жуйков был центральным действующим лицом в группе и старшим администратором. Известен под онлайн-псевдонимами „Защитник“, „Диф“ и „Адам“», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало о том, что Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Помимо имени, фамилии и места рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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