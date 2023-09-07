Екатеринбуржцам раскрыли, где продаются самые дешевые квартиры

Самое доступное жилье в Екатеринбурге находится в Октябрьском районе

08 сентября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Самые дешевые «однушки» в Екатеринбурге продаются в Октябрьском и Орджоникидзевском районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самые дешевые однокомнатные квартиры первичного рынка в Екатеринбурге находятся в Октябрьском районе. В Орджоникидзевском районе расположились самые доступные «вторички». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». Если рассматривать первичный рынок Екатеринбурга, то в Октябрьском районе «однушки» стоят в среднем 4,3 млн рублей. Средняя цена в городе на подобные квартиры, по данным аналитиков, составляет порядка 4,9 млн рублей, что дороже на 15%. Вторичное жилье в Октябрьском районе стоит около 3,8 млн рублей, такие же квартиры в других частях уральской столицы продаются за 4,2 млн рублей. Разница в цене составляет 13%. По словам коммерческого директора сервиса Николая Попова, во всех городах-миллионниках на вторичном рынке недвижимости «однушки» будут дешевле, чем на первичном. «При необходимости сэкономить стоит обращать внимание именно на „вторичку“. Перед покупкой жилья важно изучить состояние дома и уровень развития инфраструктуры. Замена изношенных коммуникаций и ремонт могут обойтись дороже, чем те же работы с чистого листа, как в новом жилье», — сказал Попов. Ранее URA.RU писало о самых дешевых и дорогих арендных ставках квартир в Екатеринбурге. Разница между самой доступной арендой и дорогой составила 192 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые дешевые однокомнатные квартиры первичного рынка в Екатеринбурге находятся в Октябрьском районе. В Орджоникидзевском районе расположились самые доступные «вторички». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». Если рассматривать первичный рынок Екатеринбурга, то в Октябрьском районе «однушки» стоят в среднем 4,3 млн рублей. Средняя цена в городе на подобные квартиры, по данным аналитиков, составляет порядка 4,9 млн рублей, что дороже на 15%. Вторичное жилье в Октябрьском районе стоит около 3,8 млн рублей, такие же квартиры в других частях уральской столицы продаются за 4,2 млн рублей. Разница в цене составляет 13%. По словам коммерческого директора сервиса Николая Попова, во всех городах-миллионниках на вторичном рынке недвижимости «однушки» будут дешевле, чем на первичном. «При необходимости сэкономить стоит обращать внимание именно на „вторичку“. Перед покупкой жилья важно изучить состояние дома и уровень развития инфраструктуры. Замена изношенных коммуникаций и ремонт могут обойтись дороже, чем те же работы с чистого листа, как в новом жилье», — сказал Попов. Ранее URA.RU писало о самых дешевых и дорогих арендных ставках квартир в Екатеринбурге. Разница между самой доступной арендой и дорогой составила 192 тысячи рублей.