07 сентября 2023

Екатеринбуржцам раскрыли, где продаются самые дешевые квартиры

Самое доступное жилье в Екатеринбурге находится в Октябрьском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Самые дешевые «однушки» в Екатеринбурге продаются в Октябрьском и Орджоникидзевском районах Фото:

Самые дешевые однокомнатные квартиры первичного рынка в Екатеринбурге находятся в Октябрьском районе. В Орджоникидзевском районе расположились самые доступные «вторички». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

Если рассматривать первичный рынок Екатеринбурга, то в Октябрьском районе «однушки» стоят в среднем 4,3 млн рублей. Средняя цена в городе на подобные квартиры, по данным аналитиков, составляет порядка 4,9 млн рублей, что дороже на 15%. Вторичное жилье в Октябрьском районе стоит около 3,8 млн рублей, такие же квартиры в других частях уральской столицы продаются за 4,2 млн рублей. Разница в цене составляет 13%.

По словам коммерческого директора сервиса Николая Попова, во всех городах-миллионниках на вторичном рынке недвижимости «однушки» будут дешевле, чем на первичном. «При необходимости сэкономить стоит обращать внимание именно на „вторичку“. Перед покупкой жилья важно изучить состояние дома и уровень развития инфраструктуры. Замена изношенных коммуникаций и ремонт могут обойтись дороже, чем те же работы с чистого листа, как в новом жилье», — сказал Попов.

Ранее URA.RU писало о самых дешевых и дорогих арендных ставках квартир в Екатеринбурге. Разница между самой доступной арендой и дорогой составила 192 тысячи рублей.

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Самые дешевые однокомнатные квартиры первичного рынка в Екатеринбурге находятся в Октябрьском районе. В Орджоникидзевском районе расположились самые доступные «вторички». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». Если рассматривать первичный рынок Екатеринбурга, то в Октябрьском районе «однушки» стоят в среднем 4,3 млн рублей. Средняя цена в городе на подобные квартиры, по данным аналитиков, составляет порядка 4,9 млн рублей, что дороже на 15%. Вторичное жилье в Октябрьском районе стоит около 3,8 млн рублей, такие же квартиры в других частях уральской столицы продаются за 4,2 млн рублей. Разница в цене составляет 13%. По словам коммерческого директора сервиса Николая Попова, во всех городах-миллионниках на вторичном рынке недвижимости «однушки» будут дешевле, чем на первичном. «При необходимости сэкономить стоит обращать внимание именно на „вторичку“. Перед покупкой жилья важно изучить состояние дома и уровень развития инфраструктуры. Замена изношенных коммуникаций и ремонт могут обойтись дороже, чем те же работы с чистого листа, как в новом жилье», — сказал Попов. Ранее URA.RU писало о самых дешевых и дорогих арендных ставках квартир в Екатеринбурге. Разница между самой доступной арендой и дорогой составила 192 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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