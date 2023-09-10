Вице-спикер Тюменской областной думы рассказала об активности избирателей на выборах в ХМАО

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова заявила, что югорчане заранее пришли на выборы в Сургуте еще до открытия участков. Об этом вице-спикер узнала, когда пришла голосовать вместе с мужем, сообщили URA.RU в городской мэрии.
«Я поговорила с председателем, спросила об активности голосующих. Она сказала, что уже к открытию несколько человек стояли в очереди, ожидая минуты, когда смогут осуществить свой долг. Организация хорошая. Недочетов нет. Члены участковой комиссии сопровождают каждого, — приводит слова Резяповой пресс-служба мэрии Сургута.
Вице-спикер напомнила, что в соответствии с Конституцией РФ тюменский губернатор избирается населением всей области, включая жителей автономных округов. «Поэтому участие Югры, как и Ямала, очень важно», — резюмировала Резяпова.
Ранее URA.RU рассказывало, что избирком Сургута пообещал подарки молодым избирателям на тюменских выборах. Сюрпризы приготовили для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах.
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