Вице-спикер Тюменской областной думы рассказала об активности избирателей на выборах в ХМАО

Вице-спикер Тюменской областной думы Резяпова проголосовала на выборах в Сургуте

10 сентября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Югорчане заранее пришли на выборы в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова заявила, что югорчане заранее пришли на выборы в Сургуте еще до открытия участков. Об этом вице-спикер узнала, когда пришла голосовать вместе с мужем, сообщили URA.RU в городской мэрии. «Я поговорила с председателем, спросила об активности голосующих. Она сказала, что уже к открытию несколько человек стояли в очереди, ожидая минуты, когда смогут осуществить свой долг. Организация хорошая. Недочетов нет. Члены участковой комиссии сопровождают каждого, — приводит слова Резяповой пресс-служба мэрии Сургута. Вице-спикер напомнила, что в соответствии с Конституцией РФ тюменский губернатор избирается населением всей области, включая жителей автономных округов. «Поэтому участие Югры, как и Ямала, очень важно», — резюмировала Резяпова. Ранее URA.RU рассказывало, что избирком Сургута пообещал подарки молодым избирателям на тюменских выборах. Сюрпризы приготовили для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова заявила, что югорчане заранее пришли на выборы в Сургуте еще до открытия участков. Об этом вице-спикер узнала, когда пришла голосовать вместе с мужем, сообщили URA.RU в городской мэрии. «Я поговорила с председателем, спросила об активности голосующих. Она сказала, что уже к открытию несколько человек стояли в очереди, ожидая минуты, когда смогут осуществить свой долг. Организация хорошая. Недочетов нет. Члены участковой комиссии сопровождают каждого, — приводит слова Резяповой пресс-служба мэрии Сургута. Вице-спикер напомнила, что в соответствии с Конституцией РФ тюменский губернатор избирается населением всей области, включая жителей автономных округов. «Поэтому участие Югры, как и Ямала, очень важно», — резюмировала Резяпова. Ранее URA.RU рассказывало, что избирком Сургута пообещал подарки молодым избирателям на тюменских выборах. Сюрпризы приготовили для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах.