Главу думы Екатеринбурга победили в его вотчине, следующий шаг — отставка друга

Игорь Володин попытается сохраниться в кресле председателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из заметных итогов выборов в думу Екатеринбурга — поражение соратников действующего спикера Игоря Володина в Орджоникидзевском районе. Фактически он потерял контроль над четырьмя из пяти округов, входящих в район.

Сам Володин («Единая Россия») без особых проблем переизбрался в своем округе №18. Его главный оппонент, депутат Алексей Вихарев («Единая Россия»), победил в соседнем 19-м. Основная борьба между ними развернулась в округах №16 и №20. В 16-м округе Володин вел профсоюзного лидера Светлану Даниленко («Яблоко»), а Вихарев поддерживал выдвинутого по инициативе мэрии сотрудника РМК Алексея Шестакова («Единая Россия»). В 20-м губернатор Евгений Куйвашев еще весной согласовал переизбрание депутата Владимира Стругова («Единая Россия»). Но его при поддержке администрации победил депутат Дмитрий Николаев (ЛДПР), друг Вихарева.

В округе №17 Володин никого не выдвигал. Там от администрации — и, опять же, при поддержке Вихарева — шел глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников («Единая Россия»). У него почти не было конкуренции — после того, как мэрия и вице-губернатор Олег Чемезов заблокировали выдвижение экс-депутата Эдуарда Мансурова, в целом дружественного Володину представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».

Таким образом, единственный округ, который Володин сейчас контролирует, — его 18-й. Все остальные так или иначе перешли в зону влияния Вихарева. По данным агентства, Вихарев намерен в ближайшее время поставить вопрос об увольнении главы района Романа Кравченко — товарища Володина. Готов ли на такой шаг мэр Алексей Орлов, неясно. Собеседник URA.RU в администрации утверждает, что существенных претензий к Кравченко Орлов в последнее время не имел.

Другой источник агентства в муниципальной власти уверен, что многое в судьбе Кравченко будет зависеть от того, останется ли Володин спикером. Несмотря на то, что его покровитель, миллиардер Виталий Кочетов («Мотив») по итогам кампании утратил контрольный пакет голосов, Володин рассчитывает сохраниться.