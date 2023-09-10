Главу думы Екатеринбурга победили в его вотчине, следующий шаг — отставка друга

Один из заметных итогов выборов в думу Екатеринбурга — поражение соратников действующего спикера Игоря Володина в Орджоникидзевском районе. Фактически он потерял контроль над четырьмя из пяти округов, входящих в район.
Сам Володин («Единая Россия») без особых проблем переизбрался в своем округе №18. Его главный оппонент, депутат Алексей Вихарев («Единая Россия»), победил в соседнем 19-м. Основная борьба между ними развернулась в округах №16 и №20. В 16-м округе Володин вел профсоюзного лидера Светлану Даниленко («Яблоко»), а Вихарев поддерживал выдвинутого по инициативе мэрии сотрудника РМК Алексея Шестакова («Единая Россия»). В 20-м губернатор Евгений Куйвашев еще весной согласовал переизбрание депутата Владимира Стругова («Единая Россия»). Но его при поддержке администрации победил депутат Дмитрий Николаев (ЛДПР), друг Вихарева.
В округе №17 Володин никого не выдвигал. Там от администрации — и, опять же, при поддержке Вихарева — шел глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников («Единая Россия»). У него почти не было конкуренции — после того, как мэрия и вице-губернатор Олег Чемезов заблокировали выдвижение экс-депутата Эдуарда Мансурова, в целом дружественного Володину представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые».
Таким образом, единственный округ, который Володин сейчас контролирует, — его 18-й. Все остальные так или иначе перешли в зону влияния Вихарева. По данным агентства, Вихарев намерен в ближайшее время поставить вопрос об увольнении главы района Романа Кравченко — товарища Володина. Готов ли на такой шаг мэр Алексей Орлов, неясно. Собеседник URA.RU в администрации утверждает, что существенных претензий к Кравченко Орлов в последнее время не имел.
Другой источник агентства в муниципальной власти уверен, что многое в судьбе Кравченко будет зависеть от того, останется ли Володин спикером. Несмотря на то, что его покровитель, миллиардер Виталий Кочетов («Мотив») по итогам кампании утратил контрольный пакет голосов, Володин рассчитывает сохраниться.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.