Челябинскому предприятию «Зоокорм» дали разрешение на экспорт корма заграницу

К экспорту допустили сухие корма для собак и кошек разных пород
Фабрика «Зоокорм» из Копейска, города-спутника Челябинска, получило разрешение на экспорт корма для домашних животных в страны Таможенного союза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Россельхознадзор проверил предприятие „Фабрика Зоокорм“. Производство соответствует требованиям ЕАЭС и рекомендовано для включения в реестр экспортеров и систему контроля „Цербер“», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.
В число допущенного к экспорту корма вошли более десяти видов продукции. Среди них сухие корма для кошек и собак разных пород.
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