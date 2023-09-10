10 сентября 2023

Челябинскому предприятию «Зоокорм» дали разрешение на экспорт корма заграницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, корм для животных, зоомагазин
К экспорту допустили сухие корма для собак и кошек разных пород Фото:

Фабрика «Зоокорм» из Копейска, города-спутника Челябинска, получило разрешение на экспорт корма для домашних животных в страны Таможенного союза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Россельхознадзор проверил предприятие „Фабрика Зоокорм“. Производство соответствует требованиям ЕАЭС и рекомендовано для включения в реестр экспортеров и систему контроля „Цербер“», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

В число допущенного к экспорту корма вошли более десяти видов продукции. Среди них сухие корма для кошек и собак разных пород.

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Фабрика «Зоокорм» из Копейска, города-спутника Челябинска, получило разрешение на экспорт корма для домашних животных в страны Таможенного союза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Россельхознадзор проверил предприятие „Фабрика Зоокорм“. Производство соответствует требованиям ЕАЭС и рекомендовано для включения в реестр экспортеров и систему контроля „Цербер“», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В число допущенного к экспорту корма вошли более десяти видов продукции. Среди них сухие корма для кошек и собак разных пород.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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