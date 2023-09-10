Челябинскому предприятию «Зоокорм» дали разрешение на экспорт корма заграницу

11 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

К экспорту допустили сухие корма для собак и кошек разных пород Фото: Илья Московец © URA.RU Фабрика «Зоокорм» из Копейска, города-спутника Челябинска, получило разрешение на экспорт корма для домашних животных в страны Таможенного союза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Россельхознадзор проверил предприятие „Фабрика Зоокорм“. Производство соответствует требованиям ЕАЭС и рекомендовано для включения в реестр экспортеров и систему контроля „Цербер“», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В число допущенного к экспорту корма вошли более десяти видов продукции. Среди них сухие корма для кошек и собак разных пород.

Фабрика «Зоокорм» из Копейска, города-спутника Челябинска, получило разрешение на экспорт корма для домашних животных в страны Таможенного союза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Россельхознадзор проверил предприятие „Фабрика Зоокорм“. Производство соответствует требованиям ЕАЭС и рекомендовано для включения в реестр экспортеров и систему контроля „Цербер“», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В число допущенного к экспорту корма вошли более десяти видов продукции. Среди них сухие корма для кошек и собак разных пород.