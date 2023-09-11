Сотрудники ФСБ задержали челябинского адвоката, обманувшего клиентку

Сотрудники ФСБ осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали адвоката, который обманул клиентку, пообещав ей повлиять на работников прокуратуры, чтобы избежать ужесточения наказания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, запугав женщину, адвокат получил деньги за решение вопроса.

«После вынесения обвинительного приговора в отношении доверителя, адвокат изготовил поддельный документ, подтверждающий намерение сотрудника прокуратуры об обжаловании данного решения. Он убедил доверителя, что прокуратура намерена обжаловать решение суда, запросив более строгое наказание», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что адвокат также сообщил заведомо ложные сведения подзащитной, что у него есть реальная возможность договориться с сотрудником прокуратуры, который может способствовать урегулированию вопроса отказа от обжалования приговора. За это он попросил у доверителя 60 тысяч рублей, которые, по его словам, он передаст гособвинителю для решения вопроса. Также он попросил пять тысяч рублей за передачу этих денег. Получив нужную сумму, он присвоил ее себе.

Инцидент произошел в январе. Сейчас адвокат задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ по региону.