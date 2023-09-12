Пилот, посадивший самолет в поле, насмотрелся фильмов об авиакатастрофах

Перед полетом второй пилот самолета «Уральских авиалиний», который сел в поле, смотрел фильмы об авиакатастрофах. Об этом заявила его жена Анна Семенова.
«Эдуард как будто предчувствовал неладное. Перед полетом он часами пересматривал обучающие фильмы об авиакатастрофах», — передает слова Анны Семеновой Е1.
После посадки самолета в поле Эдуард Семенов позвонил своей жене и рассказал о случившемся. «Он позвонил с чужого номера телефона и сказал: „Не волнуйся, все хорошо, мы все живы-здоровы, мы сели в поле, никто не пострадал, ни один человек“» — добавила Анна Семенова.
Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле под Новосибирском утром 12 сентября. Рейс был по маршруту Сочи — Омск, но экипаж решил лететь в Новосибирск из-за слишком короткой посадочной полосы в Омске. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов считает, что лайнер совершил экстренную посадку из-за сильного ветра. Агентство URA.RU собирает все новости о случившемся в отдельный сюжет.
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