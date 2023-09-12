12 сентября 2023

Пилот, посадивший самолет в поле, насмотрелся фильмов об авиакатастрофах

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на кукурузном поле. Московская область, уральские авиалинии, airbus А321, полиция, сотрудник полиции, аварийная посадка, аэробус а321, эйрбас
Перед полетом Эдуард Семенов смотрел фильмы об авиакатастрофах (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Перед полетом второй пилот самолета «Уральских авиалиний», который сел в поле, смотрел фильмы об авиакатастрофах. Об этом заявила его жена Анна Семенова.

«Эдуард как будто предчувствовал неладное. Перед полетом он часами пересматривал обучающие фильмы об авиакатастрофах», — передает слова Анны Семеновой Е1.

После посадки самолета в поле Эдуард Семенов позвонил своей жене и рассказал о случившемся. «Он позвонил с чужого номера телефона и сказал: „Не волнуйся, все хорошо, мы все живы-здоровы, мы сели в поле, никто не пострадал, ни один человек“» — добавила Анна Семенова.

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле под Новосибирском утром 12 сентября. Рейс был по маршруту Сочи — Омск, но экипаж решил лететь в Новосибирск из-за слишком короткой посадочной полосы в Омске. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов считает, что лайнер совершил экстренную посадку из-за сильного ветра. Агентство URA.RU собирает все новости о случившемся в отдельный сюжет.

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Перед полетом второй пилот самолета «Уральских авиалиний», который сел в поле, смотрел фильмы об авиакатастрофах. Об этом заявила его жена Анна Семенова. «Эдуард как будто предчувствовал неладное. Перед полетом он часами пересматривал обучающие фильмы об авиакатастрофах», — передает слова Анны Семеновой Е1. После посадки самолета в поле Эдуард Семенов позвонил своей жене и рассказал о случившемся. «Он позвонил с чужого номера телефона и сказал: „Не волнуйся, все хорошо, мы все живы-здоровы, мы сели в поле, никто не пострадал, ни один человек“» — добавила Анна Семенова. Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле под Новосибирском утром 12 сентября. Рейс был по маршруту Сочи — Омск, но экипаж решил лететь в Новосибирск из-за слишком короткой посадочной полосы в Омске. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов считает, что лайнер совершил экстренную посадку из-за сильного ветра. Агентство URA.RU собирает все новости о случившемся в отдельный сюжет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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