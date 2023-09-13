13 сентября 2023

В Свердловской области отменят противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший штаб ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург и Северное кладбище в Березовском. Екатеринбург, деревья, лес, пепелище, последствия пожара
Противопожарные ограничения снимут с 15 сентября Фото:

Власти Свердловской области снимут противопожарный режим на территории региона. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«В Свердловской области будет отменен противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении ДИПа.

Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля.

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Власти Свердловской области снимут противопожарный режим на территории региона. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «В Свердловской области будет отменен противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении ДИПа. Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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