В Свердловской области отменят противопожарный режим 14 сентября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 + Противопожарные ограничения снимут с 15 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Свердловской области снимут противопожарный режим на территории региона. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «В Свердловской области будет отменен противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении ДИПа. Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля. Власти Свердловской области снимут противопожарный режим на территории региона. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «В Свердловской области будет отменен противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении ДИПа. Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям