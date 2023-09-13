В Свердловской области отменят противопожарный режим

Противопожарные ограничения снимут с 15 сентября
Власти Свердловской области снимут противопожарный режим на территории региона. Соответствующее распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«В Свердловской области будет отменен противопожарный режим. Ограничения снимут с 15 сентября», — говорится в сообщении ДИПа.
Из-за масштабных пожаров в Свердловской области 5 мая ввели режим ЧС. Лесные пожары бушевали в области с конца апреля.
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