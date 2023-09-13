В Екатеринбурге создали место, где будут растить будущих игроков ФК «Урал». Видео

В Екатеринбурге открылся спортивный центр академии футбольного клуба «Урал»

14 сентября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Образовательный процесс для футболистов организован на базе двух школ и двух колледжей Фото: Александр Мамаев © URA.RU У академии футбольного клуба «Урал» появилось два обновленных поля, гостиница и медицинский центр, которые готовы принимать будущих чемпионов. Таким образом в Екатеринбурге появилось место, где будет проходить полный цикл подготовки молодых спортсменов, сообщает корреспондент URA.RU. «Нам построили два поля с великолепным искусственным покрытием, где есть и система подогрева и полива. Есть теперь гостиница на 150 человек, столовая на 75 посадочных мест. Есть хороший медицинский центр, сейчас там идет монтаж оборудования», — рассказал заместитель директора по спортивной части академии Юрий Матвеев. Также в комплекс вошел гаражный бокс — для стоянки и обслуживания автобусов, которые будут перевозить спортсменов. По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, новый центр помог закольцевать цикл подготовки молодых футболистов. «Сегодня мы сдаем академию футбола, спортивный комплекс зданий, в которых будут проживать юные спортсмены. В любой семье есть болельщик, и я не сомневаюсь, что выпускники данной академии станут чемпионами России, а может быть и чемпионами мира», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

У академии футбольного клуба «Урал» появилось два обновленных поля, гостиница и медицинский центр, которые готовы принимать будущих чемпионов. Таким образом в Екатеринбурге появилось место, где будет проходить полный цикл подготовки молодых спортсменов, сообщает корреспондент URA.RU. «Нам построили два поля с великолепным искусственным покрытием, где есть и система подогрева и полива. Есть теперь гостиница на 150 человек, столовая на 75 посадочных мест. Есть хороший медицинский центр, сейчас там идет монтаж оборудования», — рассказал заместитель директора по спортивной части академии Юрий Матвеев. Также в комплекс вошел гаражный бокс — для стоянки и обслуживания автобусов, которые будут перевозить спортсменов. По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, новый центр помог закольцевать цикл подготовки молодых футболистов. «Сегодня мы сдаем академию футбола, спортивный комплекс зданий, в которых будут проживать юные спортсмены. В любой семье есть болельщик, и я не сомневаюсь, что выпускники данной академии станут чемпионами России, а может быть и чемпионами мира», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.