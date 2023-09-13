13 сентября 2023

В Екатеринбурге создали место, где будут растить будущих игроков ФК «Урал». Видео

В Екатеринбурге открылся спортивный центр академии футбольного клуба «Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Образовательный процесс для футболистов организован на базе двух школ и двух колледжей
Образовательный процесс для футболистов организован на базе двух школ и двух колледжей Фото:

У академии футбольного клуба «Урал» появилось два обновленных поля, гостиница и медицинский центр, которые готовы принимать будущих чемпионов. Таким образом в Екатеринбурге появилось место, где будет проходить полный цикл подготовки молодых спортсменов, сообщает корреспондент URA.RU.

«Нам построили два поля с великолепным искусственным покрытием, где есть и система подогрева и полива. Есть теперь гостиница на 150 человек, столовая на 75 посадочных мест. Есть хороший медицинский центр, сейчас там идет монтаж оборудования», — рассказал заместитель директора по спортивной части академии Юрий Матвеев. Также в комплекс вошел гаражный бокс — для стоянки и обслуживания автобусов, которые будут перевозить спортсменов.

По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, новый центр помог закольцевать цикл подготовки молодых футболистов. «Сегодня мы сдаем академию футбола, спортивный комплекс зданий, в которых будут проживать юные спортсмены. В любой семье есть болельщик, и я не сомневаюсь, что выпускники данной академии станут чемпионами России, а может быть и чемпионами мира», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У академии футбольного клуба «Урал» появилось два обновленных поля, гостиница и медицинский центр, которые готовы принимать будущих чемпионов. Таким образом в Екатеринбурге появилось место, где будет проходить полный цикл подготовки молодых спортсменов, сообщает корреспондент URA.RU. «Нам построили два поля с великолепным искусственным покрытием, где есть и система подогрева и полива. Есть теперь гостиница на 150 человек, столовая на 75 посадочных мест. Есть хороший медицинский центр, сейчас там идет монтаж оборудования», — рассказал заместитель директора по спортивной части академии Юрий Матвеев. Также в комплекс вошел гаражный бокс — для стоянки и обслуживания автобусов, которые будут перевозить спортсменов. По словам свердловского губернатора Евгения Куйвашева, новый центр помог закольцевать цикл подготовки молодых футболистов. «Сегодня мы сдаем академию футбола, спортивный комплекс зданий, в которых будут проживать юные спортсмены. В любой семье есть болельщик, и я не сомневаюсь, что выпускники данной академии станут чемпионами России, а может быть и чемпионами мира», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...