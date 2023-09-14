14 сентября 2023

Пермский минспорта покидает статусный чиновник

Евгений Хиль уходит из структуры пермского минспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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В минспорта подтвердили отставку чиновника Фото:

Глава управления по организации и проведению спортивных мероприятий Пермского края Евгений Хиль покидает должность. Управление является структурой краевого министерства физкультуры и спорта.

«Руководитель ГАУ Пермского края „Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий“ Евгений Хиль покидает должность», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на источники. В минспорте подтвердили изданию, что контракт с Хилем продлевать не стали.

Хиль работал в должности главы управления с 2021 года. Сообщается, что после уведомления о прекращении контракта чиновник ушел в отпуск. Хиль является семикратным чемпионом России по кикбоксингу и пятикратным победителем первенства России по кикбоксингу. Управление, которое возглавляет чиновник, сейчас занимается подготовкой проведения форума «Россия — спортивная держава».

Ранее стало известно об уходе из министерства спорта другого статусного чиновника — замминистра Марии Зиннер. Чиновница работала в ведомстве с 2019 года.

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Глава управления по организации и проведению спортивных мероприятий Пермского края Евгений Хиль покидает должность. Управление является структурой краевого министерства физкультуры и спорта. «Руководитель ГАУ Пермского края „Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий“ Евгений Хиль покидает должность», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на источники. В минспорте подтвердили изданию, что контракт с Хилем продлевать не стали. Хиль работал в должности главы управления с 2021 года. Сообщается, что после уведомления о прекращении контракта чиновник ушел в отпуск. Хиль является семикратным чемпионом России по кикбоксингу и пятикратным победителем первенства России по кикбоксингу. Управление, которое возглавляет чиновник, сейчас занимается подготовкой проведения форума «Россия — спортивная держава». Ранее стало известно об уходе из министерства спорта другого статусного чиновника — замминистра Марии Зиннер. Чиновница работала в ведомстве с 2019 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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