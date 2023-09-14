Пермский минспорта покидает статусный чиновник

Евгений Хиль уходит из структуры пермского минспорта

15 сентября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

В минспорта подтвердили отставку чиновника Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава управления по организации и проведению спортивных мероприятий Пермского края Евгений Хиль покидает должность. Управление является структурой краевого министерства физкультуры и спорта. «Руководитель ГАУ Пермского края „Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий“ Евгений Хиль покидает должность», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на источники. В минспорте подтвердили изданию, что контракт с Хилем продлевать не стали. Хиль работал в должности главы управления с 2021 года. Сообщается, что после уведомления о прекращении контракта чиновник ушел в отпуск. Хиль является семикратным чемпионом России по кикбоксингу и пятикратным победителем первенства России по кикбоксингу. Управление, которое возглавляет чиновник, сейчас занимается подготовкой проведения форума «Россия — спортивная держава». Ранее стало известно об уходе из министерства спорта другого статусного чиновника — замминистра Марии Зиннер. Чиновница работала в ведомстве с 2019 года.

Глава управления по организации и проведению спортивных мероприятий Пермского края Евгений Хиль покидает должность. Управление является структурой краевого министерства физкультуры и спорта. «Руководитель ГАУ Пермского края „Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий“ Евгений Хиль покидает должность», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на источники. В минспорте подтвердили изданию, что контракт с Хилем продлевать не стали. Хиль работал в должности главы управления с 2021 года. Сообщается, что после уведомления о прекращении контракта чиновник ушел в отпуск. Хиль является семикратным чемпионом России по кикбоксингу и пятикратным победителем первенства России по кикбоксингу. Управление, которое возглавляет чиновник, сейчас занимается подготовкой проведения форума «Россия — спортивная держава». Ранее стало известно об уходе из министерства спорта другого статусного чиновника — замминистра Марии Зиннер. Чиновница работала в ведомстве с 2019 года.