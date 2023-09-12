Министр спорта Пермского края осталась без заместителя

Контракт Марины Зиннер с краевым минспорта истек
Заместитель министерства спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность. У чиновницы истек срок контракта, пояснили URA.RU в пресс-службе минспорта
«Марина Зиннер завершает работу в министерстве спорта Пермского края в связи с истечением срока контракта», — пояснили в ведомстве. Там уточнили, что эта рабочая неделя у Зиннер будет последней.
Зиннер трудоустроилась в министерство спорта Пермского края при прежнем министре Владимире Епанове. После его отставки чиновница возглавила ведомство в статусе «и.о.».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.