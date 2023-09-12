12 сентября 2023

Министр спорта Пермского края осталась без заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, зиннер марина
Контракт Марины Зиннер с краевым минспорта истек Фото:

Заместитель министерства спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность. У чиновницы истек срок контракта, пояснили URA.RU в пресс-службе минспорта

«Марина Зиннер завершает работу в министерстве спорта Пермского края в связи с истечением срока контракта», — пояснили в ведомстве. Там уточнили, что эта рабочая неделя у Зиннер будет последней.

Зиннер трудоустроилась в министерство спорта Пермского края при прежнем министре Владимире Епанове. После его отставки чиновница возглавила ведомство в статусе «и.о.».

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Заместитель министерства спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность. У чиновницы истек срок контракта, пояснили URA.RU в пресс-службе минспорта «Марина Зиннер завершает работу в министерстве спорта Пермского края в связи с истечением срока контракта», — пояснили в ведомстве. Там уточнили, что эта рабочая неделя у Зиннер будет последней. Зиннер трудоустроилась в министерство спорта Пермского края при прежнем министре Владимире Епанове. После его отставки чиновница возглавила ведомство в статусе «и.о.».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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