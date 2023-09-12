Министр спорта Пермского края осталась без заместителя

13 сентября 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Контракт Марины Зиннер с краевым минспорта истек Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Заместитель министерства спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность. У чиновницы истек срок контракта, пояснили URA.RU в пресс-службе минспорта «Марина Зиннер завершает работу в министерстве спорта Пермского края в связи с истечением срока контракта», — пояснили в ведомстве. Там уточнили, что эта рабочая неделя у Зиннер будет последней. Зиннер трудоустроилась в министерство спорта Пермского края при прежнем министре Владимире Епанове. После его отставки чиновница возглавила ведомство в статусе «и.о.».

Заместитель министерства спорта Пермского края Марина Зиннер покидает должность. У чиновницы истек срок контракта, пояснили URA.RU в пресс-службе минспорта «Марина Зиннер завершает работу в министерстве спорта Пермского края в связи с истечением срока контракта», — пояснили в ведомстве. Там уточнили, что эта рабочая неделя у Зиннер будет последней. Зиннер трудоустроилась в министерство спорта Пермского края при прежнем министре Владимире Епанове. После его отставки чиновница возглавила ведомство в статусе «и.о.».