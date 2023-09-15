Преподаватель УрФУ вырастила четырехметровый подсолнух. Фото

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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, подсолнух
Огромный подсолнух женщина вырастила в своем саду Фото:

Преподаватель Уральского федерального университета Людмила Брехова похвасталась огромным подсолнухом. Его высота достигает почти четыре метра. Фотографией растения необычной высоты поделилась пресс-служба университета.

«Наша преподаватель, мастер спорта международного класса Людмила Брехова и ее подсолнух в 3 метра 67 сантиметра», — сообщает пресс-служба вуза. Также образовательное учреждение выложило подтверждение.

Ранее екатеринбуржец нашел в уральской тайге поляну, усыпанную белыми грибами. Вес только одного боровика составил килограмм.

Фото:

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Преподаватель Уральского федерального университета Людмила Брехова похвасталась огромным подсолнухом. Его высота достигает почти четыре метра. Фотографией растения необычной высоты поделилась пресс-служба университета. «Наша преподаватель, мастер спорта международного класса Людмила Брехова и ее подсолнух в 3 метра 67 сантиметра», — сообщает пресс-служба вуза. Также образовательное учреждение выложило подтверждение. Ранее екатеринбуржец нашел в уральской тайге поляну, усыпанную белыми грибами. Вес только одного боровика составил килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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