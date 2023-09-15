Огромный подсолнух женщина вырастила в своем саду
Преподаватель Уральского федерального университета Людмила Брехова похвасталась огромным подсолнухом. Его высота достигает почти четыре метра. Фотографией растения необычной высоты поделилась пресс-служба университета.
«Наша преподаватель, мастер спорта международного класса Людмила Брехова и ее подсолнух в 3 метра 67 сантиметра», — сообщает пресс-служба вуза. Также образовательное учреждение выложило подтверждение.
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