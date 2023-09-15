В Екатеринбурге провели концерт для 100-летнего ветерана. Фото

15 сентября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Николай Спиридонович прошел ВОВ, а после — работал на Верх-Исетском металлургическом заводе Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге поздравили Николая Спиридоновича Власова — мужчина прошел Великую Отечественную войну и сегодня празднует 100-летний юбилей. Во дворе дома для юбиляра устроили концерт — выступили артисты ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Также ветерану вручили поздравление от президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной войной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю вам бодрости духа и всего наилучшего», — говорится в поздравлении президента. Николай Власов стал проситься на фронт, как только ему исполнилось 18 лет. Войну он прошел в составе 92-го разведбатальона, боевое крещение получил в белорусском городе Великие Луки. Дошел до Берлина, участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги и других городов. Демобилизовался екатеринбуржец только в 1947 году в звании сержанта, после окончания войны два года прослужив в воинской части, расквартированной в Польше. После большую часть жизни проработал на Верх-Исетском металлургическом заводе. Супруга Николая Спиридоновича умерла 30 лет назад. Сейчас рядом с ним сын, сноха, внук, внучка, два правнука и одна правнучка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге поздравили Николая Спиридоновича Власова — мужчина прошел Великую Отечественную войну и сегодня празднует 100-летний юбилей. Во дворе дома для юбиляра устроили концерт — выступили артисты ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Также ветерану вручили поздравление от президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной войной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю вам бодрости духа и всего наилучшего», — говорится в поздравлении президента. Николай Власов стал проситься на фронт, как только ему исполнилось 18 лет. Войну он прошел в составе 92-го разведбатальона, боевое крещение получил в белорусском городе Великие Луки. Дошел до Берлина, участвовал в освобождении Витебска, Минска, Огре, Риги и других городов. Демобилизовался екатеринбуржец только в 1947 году в звании сержанта, после окончания войны два года прослужив в воинской части, расквартированной в Польше. После большую часть жизни проработал на Верх-Исетском металлургическом заводе. Супруга Николая Спиридоновича умерла 30 лет назад. Сейчас рядом с ним сын, сноха, внук, внучка, два правнука и одна правнучка.