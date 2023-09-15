Пенсионер ушел в лес 15 сентября и пропал
В поселке Станционный-Полевской (Свердловская область) 69-летний Владимир Балаев ушел в лес не вернулся. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Был одет в черную куртку, темные брюки, черные резиновые сапоги. Пенсионер ушел в лес не вернулся», — сообщили поисковики.
Последний раз свердловчанин выходил на связь 15 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Владимира или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.