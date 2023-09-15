15 сентября 2023

Свердловский пенсионер ушел в лес и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк Бажовские места. Екатеринбург, деревья, лес, бажовские места
Пенсионер ушел в лес 15 сентября и пропал Фото:

В поселке Станционный-Полевской (Свердловская область) 69-летний Владимир Балаев ушел в лес не вернулся. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Был одет в черную куртку, темные брюки, черные резиновые сапоги. Пенсионер ушел в лес не вернулся», — сообщили поисковики.

Последний раз свердловчанин выходил на связь 15 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Владимира или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.

Фото:

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В поселке Станционный-Полевской (Свердловская область) 69-летний Владимир Балаев ушел в лес не вернулся. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза. Был одет в черную куртку, темные брюки, черные резиновые сапоги. Пенсионер ушел в лес не вернулся», — сообщили поисковики. Последний раз свердловчанин выходил на связь 15 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Владимира или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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