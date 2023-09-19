Челябинские силовики задержали директора школы

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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Директора обвиняют в воровстве 150 тысяч рублей из бюджета школы Фото:

В Челябинской области силовики задержали директора одной из школ Каслинского района. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину обвиняют в хищении средств из бюджета образовательного учреждения.

«Занимая пост директора школы, женщина фиктивно трудоустроила знакомую. При этом начисленную заработную плату она присваивала себе, похитив таким образом из бюджета 150 тысяч рублей», — рассказал источник.

По данным URA.RU, схему с присвоением зарплаты директор проворачивала на протяжении восьми месяцев — с начала года по конец августа. Ей предъявили обвинения, вскоре должны избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 («Мошенничество»). Производятся необходимые следственные действия. Подробные комментарии будут позднее.

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В Челябинской области силовики задержали директора одной из школ Каслинского района. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину обвиняют в хищении средств из бюджета образовательного учреждения. «Занимая пост директора школы, женщина фиктивно трудоустроила знакомую. При этом начисленную заработную плату она присваивала себе, похитив таким образом из бюджета 150 тысяч рублей», — рассказал источник. По данным URA.RU, схему с присвоением зарплаты директор проворачивала на протяжении восьми месяцев — с начала года по конец августа. Ей предъявили обвинения, вскоре должны избрать меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 («Мошенничество»). Производятся необходимые следственные действия. Подробные комментарии будут позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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