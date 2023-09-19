Челябинские силовики задержали директора школы

Директора обвиняют в воровстве 150 тысяч рублей из бюджета школы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области силовики задержали директора одной из школ Каслинского района. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину обвиняют в хищении средств из бюджета образовательного учреждения.

«Занимая пост директора школы, женщина фиктивно трудоустроила знакомую. При этом начисленную заработную плату она присваивала себе, похитив таким образом из бюджета 150 тысяч рублей», — рассказал источник.

По данным URA.RU, схему с присвоением зарплаты директор проворачивала на протяжении восьми месяцев — с начала года по конец августа. Ей предъявили обвинения, вскоре должны избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 («Мошенничество»). Производятся необходимые следственные действия. Подробные комментарии будут позднее.