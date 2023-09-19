В Кремле раскрыли, что позволит прекратить боевые действия в Карабахе

Кремль: основа для прекращения боевых действий в Карабахе создана

19 сентября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

В Кремле раскрыли, что остановит боевые действия в Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В Кремле заявили, что реальная правовая база для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе есть. Речь идет о трехсторонних договоренностях, которые были достигнуты между Ереваном, Баку и Москвой осенью 2020 года, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, комментируя слова армянского посла о том, что решение о мире зависит теперь от США. «Здесь не должно быть никакой очереди. Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения. Это те самые договоренности, на которых мы основываем свои действия. Продолжаем наши контакты как с Баку, так и с Ереваном», — заявил Песков. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что настала очередь США «решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку» на Нагорный Карабах. Он обвинил Баку в этнических чистках и в военных преступлениях.

В Кремле заявили, что реальная правовая база для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе есть. Речь идет о трехсторонних договоренностях, которые были достигнуты между Ереваном, Баку и Москвой осенью 2020 года, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, комментируя слова армянского посла о том, что решение о мире зависит теперь от США. «Здесь не должно быть никакой очереди. Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения. Это те самые договоренности, на которых мы основываем свои действия. Продолжаем наши контакты как с Баку, так и с Ереваном», — заявил Песков. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что настала очередь США «решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку» на Нагорный Карабах. Он обвинил Баку в этнических чистках и в военных преступлениях.