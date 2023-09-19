Свердловского учителя, выигравшего один млн, обязали пять лет работать в поселке

20 сентября 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Учитель Татьяна Кабакова проработает в Ключевске пять лет из-за выигранного миллиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учительницу из Алапаевска (Свердловская область) Татьяну Кабакову обязали пять лет работать в поселке Ключевск. Это произошло благодаря программе «Земский учитель», за победу в которой педагог получила один миллион рублей. Об этом заявил глава муниципального образования (МО) Алапаевское Олег Булатов. «Татьяна Михайловна Кабакова прошла конкурсный отбор областной программы „Земский учитель“ и получила миллион рублей. По условиям программы, Татьяна Михайловна будет работать в школе № 11 в поселке Ключевск Березовского городского округа не менее пяти лет с момента заключения договора», — написал Олег Булатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Кабакова преподает физику, имеет 20-летний стаж, весной этого года стала «Учителем года» в МО Алапаевское. Программа «Земский учитель» предоставляет один миллион рублей педагогам, согласившимся переехать работать в села, поселки или города с населением менее 50 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в 2023 году в Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату.

Учительницу из Алапаевска (Свердловская область) Татьяну Кабакову обязали пять лет работать в поселке Ключевск. Это произошло благодаря программе «Земский учитель», за победу в которой педагог получила один миллион рублей. Об этом заявил глава муниципального образования (МО) Алапаевское Олег Булатов. «Татьяна Михайловна Кабакова прошла конкурсный отбор областной программы „Земский учитель“ и получила миллион рублей. По условиям программы, Татьяна Михайловна будет работать в школе № 11 в поселке Ключевск Березовского городского округа не менее пяти лет с момента заключения договора», — написал Олег Булатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Кабакова преподает физику, имеет 20-летний стаж, весной этого года стала «Учителем года» в МО Алапаевское. Программа «Земский учитель» предоставляет один миллион рублей педагогам, согласившимся переехать работать в села, поселки или города с населением менее 50 тысяч человек. Ранее сообщалось, что в 2023 году в Свердловской области 34 учителя получат по миллиону рублей за переезд в сельские местности. За 2020 и 2021 годы благодаря данной программе 102 человека переехали в глубинки и получили единовременную выплату.