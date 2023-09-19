В Екатеринбурге автобус с пассажирами въехал в трамвайную остановку. Фото

20 сентября 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Авария произошла на Эльмаше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На перекрестке улиц Старых Большевиков — Энтузиастов в Екатеринбурге пассажирский автобус №68 въехал в трамвайную остановку. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Автобус объезжал пробку по трамвайным путям и въехал в трамвайную остановку. Как я понял, всех высадили из автобуса и посадят в другой», — цитирует очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там ответили, что информация об инциденте не поступала. «Госавтоинспекция обращается к водителям общественного транспорта и напоминает о том, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД. Помните, что нарушая требования дорожной безопасности, вы подвергаете опасности своих пассажиров и других участников дорожного движения», — отметили инспекторы. Автобус объезжал пробку по трамвайным путям Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», https://t.me/incekb

На перекрестке улиц Старых Большевиков — Энтузиастов в Екатеринбурге пассажирский автобус №68 въехал в трамвайную остановку. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Автобус объезжал пробку по трамвайным путям и въехал в трамвайную остановку. Как я понял, всех высадили из автобуса и посадят в другой», — цитирует очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось с запросом в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там ответили, что информация об инциденте не поступала. «Госавтоинспекция обращается к водителям общественного транспорта и напоминает о том, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД. Помните, что нарушая требования дорожной безопасности, вы подвергаете опасности своих пассажиров и других участников дорожного движения», — отметили инспекторы.