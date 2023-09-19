Свердловской бабушке, сломавшей бедро на скользкой дороге, заплатят 400 тысяч

20 сентября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пенсионерка поскользнулась во дворе дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерке из Полевского (Свердловская область) управляющая компания выплатит 400 тысяч рублей за ненадлежащую уборку территории. В феврале 2023 года женщина поскользнулась на скользкой дороге, которую должны были посыпать противогололедным материалом, и сломала бедро. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что жительница многоквартирного дома, 1948 года рождения года вышла на прогулку с собакой, но из-за ненадлежащей уборки во дворе поскользнулась и упала на левую ногу. Заявительница испытала сильную физическую боль, была доставлена в больницу, где находилась на лечении 10 дней с диагнозом — закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, а также перенесла операцию», — рассказали в надзорном ведомстве. По словам женщины, вместе с соседями они не раз просили управляющую компанию посыпать двор противогололедными материалами, но этого не делали. Согласно документам, в последний раз территорию убирали от снега лишь за пять дней до инцидента. Прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать с УК 400 тысяч рублей, так как не было надлежащего контроля за уборкой территории. Суд встал на сторону истца и взыскал в пользу заявительницы компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и материальный ущерб в размере пяти рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерке из Полевского (Свердловская область) управляющая компания выплатит 400 тысяч рублей за ненадлежащую уборку территории. В феврале 2023 года женщина поскользнулась на скользкой дороге, которую должны были посыпать противогололедным материалом, и сломала бедро. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что жительница многоквартирного дома, 1948 года рождения года вышла на прогулку с собакой, но из-за ненадлежащей уборки во дворе поскользнулась и упала на левую ногу. Заявительница испытала сильную физическую боль, была доставлена в больницу, где находилась на лечении 10 дней с диагнозом — закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, а также перенесла операцию», — рассказали в надзорном ведомстве. По словам женщины, вместе с соседями они не раз просили управляющую компанию посыпать двор противогололедными материалами, но этого не делали. Согласно документам, в последний раз территорию убирали от снега лишь за пять дней до инцидента. Прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать с УК 400 тысяч рублей, так как не было надлежащего контроля за уборкой территории. Суд встал на сторону истца и взыскал в пользу заявительницы компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и материальный ущерб в размере пяти рублей.