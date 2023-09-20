Свердловчане пожаловались на холод в квартирах

Жители Тугулыма замерзают в квартирах
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительный сезон в Тугулыме начался 12 сентября, заявил мэр Николай Черепанов Фото:

В поселке Тугулым Свердловской области жители замерзают в квартирах. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«В Тугулыме на улице Дорожной не включили отопление. Мой 84-летний дедушка мерзнет. Кровь уже не греет», — пожаловался один из жителей. На холод в квартирах также пожаловались жильцы домов на Гагарина, Олимпийской и Комсомольской. Кроме того, по их словам, холодно в детском садике №7 «Мишутка».

Отопительный сезон в Тугулыме начался 12 сентября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил мэр поселка Николай Черепанов. «Это мы запустили котельные, которые работают на угле. А газовые котельные работают с 18 сентября», — рассказал Черепанов. По его словам, оставшиеся котельные не включает АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («ОТСК»). «Я вчера разговаривал с ними. Они пообещали сегодня (то есть 20 сентября — прим. URA.RU) запустить котельные, но так и не сделали этого», — отметил мэр Тугулыма. По его словам, у «ОТСК» проблемы с подачей газа.

Журналист URA.RU попытался связаться с тугулымским отделением ОТСК. Но на звонок корреспондента никто не ответил. В компанию был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что отопление в населенных пунктах Свердловской области появится до 2 октября. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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В поселке Тугулым Свердловской области жители замерзают в квартирах. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «В Тугулыме на улице Дорожной не включили отопление. Мой 84-летний дедушка мерзнет. Кровь уже не греет», — пожаловался один из жителей. На холод в квартирах также пожаловались жильцы домов на Гагарина, Олимпийской и Комсомольской. Кроме того, по их словам, холодно в детском садике №7 «Мишутка». Отопительный сезон в Тугулыме начался 12 сентября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил мэр поселка Николай Черепанов. «Это мы запустили котельные, которые работают на угле. А газовые котельные работают с 18 сентября», — рассказал Черепанов. По его словам, оставшиеся котельные не включает АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («ОТСК»). «Я вчера разговаривал с ними. Они пообещали сегодня (то есть 20 сентября — прим. URA.RU) запустить котельные, но так и не сделали этого», — отметил мэр Тугулыма. По его словам, у «ОТСК» проблемы с подачей газа. Журналист URA.RU попытался связаться с тугулымским отделением ОТСК. Но на звонок корреспондента никто не ответил. В компанию был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что отопление в населенных пунктах Свердловской области появится до 2 октября. Такую задачу поставил губернатор региона Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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