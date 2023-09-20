Челябинские полицейские задержали подозреваемых в торговле оружием

Операция проходила при силовой поддержке спецподразделения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники полиции в Челябинской области при поддержке спецназа вскрыли канал незаконной торговли оружием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, задержание проходило сразу в нескольких точках.

«Полицейские установили, что ранее судимый 26-летний местный житель хранил, а также реализовал 19-летнему покупателю огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе проведения обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него предмет, конструктивно похожий на огнестрельное оружие и порох», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили четкость выполнения операции. Задержание подозреваемых осуществляли одновременно по нескольким адресам. Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1,2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч.1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области