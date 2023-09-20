Челябинские силовики вскрыли канал незаконной торговли оружием. Фото, видео

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в торговле оружием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захват заложников. Нижневартовск , автомат, оружие, полиция, спецназ
Операция проходила при силовой поддержке спецподразделения Фото:

Сотрудники полиции в Челябинской области при поддержке спецназа вскрыли канал незаконной торговли оружием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, задержание проходило сразу в нескольких точках.

«Полицейские установили, что ранее судимый 26-летний местный житель хранил, а также реализовал 19-летнему покупателю огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе проведения обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него предмет, конструктивно похожий на огнестрельное оружие и порох», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили четкость выполнения операции. Задержание подозреваемых осуществляли одновременно по нескольким адресам. Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1,2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч.1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Фото:
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции в Челябинской области при поддержке спецназа вскрыли канал незаконной торговли оружием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, задержание проходило сразу в нескольких точках. «Полицейские установили, что ранее судимый 26-летний местный житель хранил, а также реализовал 19-летнему покупателю огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе проведения обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него предмет, конструктивно похожий на огнестрельное оружие и порох», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили четкость выполнения операции. Задержание подозреваемых осуществляли одновременно по нескольким адресам. Сейчас в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1,2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч.1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...