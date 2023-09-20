20 сентября 2023

Пермских туристов в челябинском нацпарке наказали за лагерь с костром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , костер, поход, котелок, туризм
За лагерь в запрещенном месте на туристов составили протокол Фото:

Пермских туристов в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) наказали за разбитый лагерь с костром. Как сообщила пресс-служба нацпарка, о нарушении путешественники знали.

«Разрешения на посещение нацпарка у пермских туристов не было. Причем они прекрасно знали, что находятся на особо охраняемой природной территории», — прокомментировали в «Зигальге».

Сплавщики расположились посреди леса. В лагере поставили палатку и развели костер. Когда руководитель группы подписывал протокол, он отметил, что туристы не проявили сознательности.

Группу туристов инспекторы заметили в ходе патрулирования территории с воды. При объезде границ парка сотрудники учреждения применяют как сухопутный, так и водный транспорт.

Туристы разбили палатку и разожгли костер
Туристы разбили палатку и разожгли костер
Фото:
Нарушителей-сплавщиков инспекторы приметили с воды
Нарушителей-сплавщиков инспекторы приметили с воды
Фото:

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Пермских туристов в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) наказали за разбитый лагерь с костром. Как сообщила пресс-служба нацпарка, о нарушении путешественники знали. «Разрешения на посещение нацпарка у пермских туристов не было. Причем они прекрасно знали, что находятся на особо охраняемой природной территории», — прокомментировали в «Зигальге». Сплавщики расположились посреди леса. В лагере поставили палатку и развели костер. Когда руководитель группы подписывал протокол, он отметил, что туристы не проявили сознательности. Группу туристов инспекторы заметили в ходе патрулирования территории с воды. При объезде границ парка сотрудники учреждения применяют как сухопутный, так и водный транспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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