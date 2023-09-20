За лагерь в запрещенном месте на туристов составили протокол Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Пермских туристов в нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) наказали за разбитый лагерь с костром. Как сообщила пресс-служба нацпарка, о нарушении путешественники знали.

«Разрешения на посещение нацпарка у пермских туристов не было. Причем они прекрасно знали, что находятся на особо охраняемой природной территории», — прокомментировали в «Зигальге».

Сплавщики расположились посреди леса. В лагере поставили палатку и развели костер. Когда руководитель группы подписывал протокол, он отметил, что туристы не проявили сознательности.

Группу туристов инспекторы заметили в ходе патрулирования территории с воды. При объезде границ парка сотрудники учреждения применяют как сухопутный, так и водный транспорт.

Туристы разбили палатку и разожгли костер Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»