«Сбербанк» анонсировал повышение ставок по вкладам

«Сбербанк» заявил о скором повышении ставок по вкладам
В России с 25 сентября начнется повышение ставок по некоторым вкладам «Сбербанка». Об этом заявил глава Сбера Герман Греф.
«Повышение ставок по ряду вкладов „Сбербанка“ произойдет с 25 сентября», — сказал Герман Греф. Свое заявление он сделал в ходе заседания президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его слова передает корреспондент URA.RU.
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