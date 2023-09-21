«Сбербанк» анонсировал повышение ставок по вкладам

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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
«Сбербанк» заявил о скором повышении ставок по вкладам Фото:

В России с 25 сентября начнется повышение ставок по некоторым вкладам «Сбербанка». Об этом заявил глава Сбера Герман Греф.

«Повышение ставок по ряду вкладов „Сбербанка“ произойдет с 25 сентября», — сказал Герман Греф. Свое заявление он сделал в ходе заседания президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его слова передает корреспондент URA.RU.

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В России с 25 сентября начнется повышение ставок по некоторым вкладам «Сбербанка». Об этом заявил глава Сбера Герман Греф. «Повышение ставок по ряду вкладов „Сбербанка“ произойдет с 25 сентября», — сказал Герман Греф. Свое заявление он сделал в ходе заседания президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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