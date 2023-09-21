«Сбербанк» анонсировал повышение ставок по вкладам

21 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

«Сбербанк» заявил о скором повышении ставок по вкладам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России с 25 сентября начнется повышение ставок по некоторым вкладам «Сбербанка». Об этом заявил глава Сбера Герман Греф. «Повышение ставок по ряду вкладов „Сбербанка“ произойдет с 25 сентября», — сказал Герман Греф. Свое заявление он сделал в ходе заседания президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его слова передает корреспондент URA.RU.

В России с 25 сентября начнется повышение ставок по некоторым вкладам «Сбербанка». Об этом заявил глава Сбера Герман Греф. «Повышение ставок по ряду вкладов „Сбербанка“ произойдет с 25 сентября», — сказал Герман Греф. Свое заявление он сделал в ходе заседания президиума госсовета РФ по вопросу «О развитии рынка труда в России». Его слова передает корреспондент URA.RU.