В Екатеринбурге появится еще одна трамвайная ветка

В транспортную инфраструктуру на ВИЗе вложат 10,6 млрд рублей

22 сентября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Для квартала «ВИЗ-Правобережный» готовят инфраструктуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга объявили поиск подрядчиков, которые займутся реконструкцией и строительством улично-дорожной сети в районе «ВИЗ-Правобережный». Речь, в частности, идет о строительстве трамвайной ветки протяженностью два километра. На эти цели из городского бюджета готовы потратить больше 10 млрд рублей, говорится в документации к тендерам на сайте «Госзакупки». Работы пройдут в несколько этапов. Сначала планируется реконструировать улицу Татищева (от Красноуральской до Викулова; от Викулова до Лоцмановых, от Лоцмановых до Юрия Исламова), а затем начнутся работы на улице Юрия Исламова от Металлургов до Татищева и на Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Также подрядчику необходимо будет построить трамвайную ветку протяженностью два километра. Срок окончания всех работ — лето 2027 года. Стоимость работ по двум тендерам — 10,6 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в границах набережной Верх-Исетского пруда — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тысячи человек. Проект застройки района «ВИЗ-Правобережный» мэрия вынесла на общественные обсуждения.

Власти Екатеринбурга объявили поиск подрядчиков, которые займутся реконструкцией и строительством улично-дорожной сети в районе «ВИЗ-Правобережный». Речь, в частности, идет о строительстве трамвайной ветки протяженностью два километра. На эти цели из городского бюджета готовы потратить больше 10 млрд рублей, говорится в документации к тендерам на сайте «Госзакупки». Работы пройдут в несколько этапов. Сначала планируется реконструировать улицу Татищева (от Красноуральской до Викулова; от Викулова до Лоцмановых, от Лоцмановых до Юрия Исламова), а затем начнутся работы на улице Юрия Исламова от Металлургов до Татищева и на Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Также подрядчику необходимо будет построить трамвайную ветку протяженностью два километра. Срок окончания всех работ — лето 2027 года. Стоимость работ по двум тендерам — 10,6 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в границах набережной Верх-Исетского пруда — Татищева — Викулова — Металлургов — Московского тракта хотят построить жилье для 82,6 тысячи человек. Проект застройки района «ВИЗ-Правобережный» мэрия вынесла на общественные обсуждения.