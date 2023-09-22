Стихийная свалка покрышек у дома не устраивает екатеринбуржцев (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители дома на улице Анны Бычковой, 20 в Екатеринбурге недовольны свалкой из покрышек под окнами. Около месяца назад на подъездах появилось объявление, что следует убрать клумбы из покрышек от автомобилей для дальнейшего вывоза. Однако собранные покрышки никто не вывез, они остались лежать на газонах.

«У нас месяц назад появилось объявление — срочно освободить покрышки от автомобилей, в которых люди разводили цветы. Написано было, что это токсично и вредно. Указана была дата вывоза их. Люди как послушные граждане освободили покрышки и сложили на газонах при доме. В итоге все это до сих пор не вывезли», — поделился с корреспондентом URA.RU читатель.

Сами объявления таинственным образом пропали, а покрышки продолжают лежать на газоне возле дома. В администрации города ответили, кто должен организовать вывоз покрышек и следить за содержанием придомовой территории.

«Автомобильные шины отнесены к отходам III и IV группы опасности. По закону и правилам благоустройства Екатеринбурга, их нельзя использовать для обустройства клумб. Соответственно, жители должны обратиться в УК, чтобы эти покрышки вывезли», — пояснили корреспонденту URA.RU в администрации.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU