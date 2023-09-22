Риелторы назвали самые популярные районы Челябинска для покупки апартаментов

Одним из самых популярных ЖК в Челябинске является дом на Лесопарковой улице

В Челябинске ЖК с апартаментами находятся на Лесопарковой и на Труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на данный момент самыми популярными жилыми комплексами с апартаментами являются клубный дом на Лесопарковой и здание бизнес-класса на Труда. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов.

«В Челябинске в продаже находятся два жилых комплекса с апартаментами: на Лесопарковой, который продается последние 5 лет, в продаже осталось всего несколько квартир, и проект на улице Труда. Продажи у последнего идут не очень активно в силу высокой стоимости за квадратный метр, но застройщик так и планировал», — сообщил Алексей Найденов.

Найденов также отметил, дом на Труда — это единственное здание бизнес-класса в Челябинске, а поэтому ближе к сдаче ЖК непроданных квартир там практически не останется. Также руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» напомнил про успешный проект загородной резиденции в Сосновском районе, где все было распродано еще в 2021 году.

На данный момент формат апартаментов становится более понятным для покупателя. Подобная недвижимость, по сути, квартира с гостиничным сервисом, в которой нельзя прописаться. Жилые комплексы с апартаментами обычно включают в себя круглосуточную помощь службы консьержей и батлеров, спортзал и зал для сквоша, пространства для работы, деловых встреч и презентаций. Также важна престижная локация подобных проектов.