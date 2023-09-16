Жительница Свердловской области обокрала курганскую пенсионерку. Фото

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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, полиция, оцепление, мвд россии
Курганские полицейские ищут пострадавших от действий злоумышленницы Фото:

Полицейские задержали жительницу Свердловской области, которая украла деньги в доме у пенсионерки из Катайска (Курганская область). В преступной схеме участвовали две злоумышленницы, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

«Пока одна из злоумышленниц отвлекала пожилую женщину различными вопросами, другая — прошла в комнату и похитила из комода личные сбережения пенсионерки. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность одной подозреваемой, ей оказалась 41-летняя жительница Свердловской области», — написано на сайте ведомства.

Задержанной предъявлено обвинение по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание — срок до шести лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят поиск пострадавших от действий злоумышленницы.

Пострадавших от действий жительницы Свердловской области призывают обратиться в полицию
Пострадавших от действий жительницы Свердловской области призывают обратиться в полицию
Фото:

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Полицейские задержали жительницу Свердловской области, которая украла деньги в доме у пенсионерки из Катайска (Курганская область). В преступной схеме участвовали две злоумышленницы, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «Пока одна из злоумышленниц отвлекала пожилую женщину различными вопросами, другая — прошла в комнату и похитила из комода личные сбережения пенсионерки. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность одной подозреваемой, ей оказалась 41-летняя жительница Свердловской области», — написано на сайте ведомства. Задержанной предъявлено обвинение по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание — срок до шести лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят поиск пострадавших от действий злоумышленницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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