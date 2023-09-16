Жительница Свердловской области обокрала курганскую пенсионерку. Фото

16 сентября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские ищут пострадавших от действий злоумышленницы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полицейские задержали жительницу Свердловской области, которая украла деньги в доме у пенсионерки из Катайска (Курганская область). В преступной схеме участвовали две злоумышленницы, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «Пока одна из злоумышленниц отвлекала пожилую женщину различными вопросами, другая — прошла в комнату и похитила из комода личные сбережения пенсионерки. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность одной подозреваемой, ей оказалась 41-летняя жительница Свердловской области», — написано на сайте ведомства. Задержанной предъявлено обвинение по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание — срок до шести лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят поиск пострадавших от действий злоумышленницы. Пострадавших от действий жительницы Свердловской области призывают обратиться в полицию Фото: сайт УМВД России по Курганской области

Полицейские задержали жительницу Свердловской области, которая украла деньги в доме у пенсионерки из Катайска (Курганская область). В преступной схеме участвовали две злоумышленницы, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «Пока одна из злоумышленниц отвлекала пожилую женщину различными вопросами, другая — прошла в комнату и похитила из комода личные сбережения пенсионерки. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность одной подозреваемой, ей оказалась 41-летняя жительница Свердловской области», — написано на сайте ведомства. Задержанной предъявлено обвинение по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание — срок до шести лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят поиск пострадавших от действий злоумышленницы.