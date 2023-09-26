У росгвардейцев и пожарных прошли учения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в главном здании Росгвардии прошли пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава и тушению пожара. Кроме силовиков, в них участвовали пожарные, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

«В рамках межведомственного взаимодействия подразделений МЧС и Росгвардии состоялись пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава, имущества и тушению условного очага. Учения проходили в главном здании Росгвардии», — сообщили силовики на официальном сайте.

Во время занятий из здания были эвакуированы 45 росгвардейцев. «Из здания спасен один человек, очаг условного пожара ликвидирован. Цели и задачи занятия достигнуты», — резюмировали в ведомстве.

Фото: сайт Управления Росгвардии по Свердловской области [https://66.rosguard.gov.ru/News/Article/]

Фото: сайт Управления Росгвардии по Свердловской области [https://66.rosguard.gov.ru/News/Article/]