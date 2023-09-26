В Екатеринбурге к зданию Росгвардии стянули пожарных. Фото

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
У росгвардейцев и пожарных прошли учения (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в главном здании Росгвардии прошли пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава и тушению пожара. Кроме силовиков, в них участвовали пожарные, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

«В рамках межведомственного взаимодействия подразделений МЧС и Росгвардии состоялись пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава, имущества и тушению условного очага. Учения проходили в главном здании Росгвардии», — сообщили силовики на официальном сайте.

Во время занятий из здания были эвакуированы 45 росгвардейцев. «Из здания спасен один человек, очаг условного пожара ликвидирован. Цели и задачи занятия достигнуты», — резюмировали в ведомстве.

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В Екатеринбурге в главном здании Росгвардии прошли пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава и тушению пожара. Кроме силовиков, в них участвовали пожарные, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. «В рамках межведомственного взаимодействия подразделений МЧС и Росгвардии состоялись пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава, имущества и тушению условного очага. Учения проходили в главном здании Росгвардии», — сообщили силовики на официальном сайте. Во время занятий из здания были эвакуированы 45 росгвардейцев. «Из здания спасен один человек, очаг условного пожара ликвидирован. Цели и задачи занятия достигнуты», — резюмировали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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