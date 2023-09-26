В Екатеринбурге в главном здании Росгвардии прошли пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава и тушению пожара. Кроме силовиков, в них участвовали пожарные, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.
«В рамках межведомственного взаимодействия подразделений МЧС и Росгвардии состоялись пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава, имущества и тушению условного очага. Учения проходили в главном здании Росгвардии», — сообщили силовики на официальном сайте.
Во время занятий из здания были эвакуированы 45 росгвардейцев. «Из здания спасен один человек, очаг условного пожара ликвидирован. Цели и задачи занятия достигнуты», — резюмировали в ведомстве.
Фото: сайт Управления Росгвардии по Свердловской области [https://66.rosguard.gov.ru/News/Article/]
Фото: сайт Управления Росгвардии по Свердловской области [https://66.rosguard.gov.ru/News/Article/]
Фото: сайт Управления Росгвардии по Свердловской области [https://66.rosguard.gov.ru/News/Article/]
В Екатеринбурге в главном здании Росгвардии прошли пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава и тушению пожара. Кроме силовиков, в них участвовали пожарные, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области. «В рамках межведомственного взаимодействия подразделений МЧС и Росгвардии состоялись пожарно-тактические занятия по эвакуации личного состава, имущества и тушению условного очага. Учения проходили в главном здании Росгвардии», — сообщили силовики на официальном сайте. Во время занятий из здания были эвакуированы 45 росгвардейцев. «Из здания спасен один человек, очаг условного пожара ликвидирован. Цели и задачи занятия достигнуты», — резюмировали в ведомстве.