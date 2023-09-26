Пермячка станцевала на памятнике героям Великой Отечественной войны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, ноги, каблуки, женские ноги, туфли
Девушка забралась на мемориал Фото:

Жительница Карагая Пермского края забралась на памятник героям Великой Отечественной войны и начала там танцевать. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«В селе Карагай Пермского края засняли, как прямо по памятнику участникам Великой Отечечственной (1941-1945) ходит некая женщина и танцует», — написал автор поста. Комментаторы не оценили поступок пермячки. «Это место для жителей Карагая — священное. На этом мемориале проходят акции памяти погибших участников ВОВ», — написал один из пользователей интернета.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что обращений по этому случаю к ним не поступало. «По информации, размещенной в интернете, проводится проверка, устанавливается личность гражданки», — пояснили в полиции.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Карагая Пермского края забралась на памятник героям Великой Отечественной войны и начала там танцевать. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «В селе Карагай Пермского края засняли, как прямо по памятнику участникам Великой Отечечственной (1941-1945) ходит некая женщина и танцует», — написал автор поста. Комментаторы не оценили поступок пермячки. «Это место для жителей Карагая — священное. На этом мемориале проходят акции памяти погибших участников ВОВ», — написал один из пользователей интернета. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что обращений по этому случаю к ним не поступало. «По информации, размещенной в интернете, проводится проверка, устанавливается личность гражданки», — пояснили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...