Девушка забралась на мемориал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Карагая Пермского края забралась на памятник героям Великой Отечественной войны и начала там танцевать. Видеозапись произошедшего местные жители опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«В селе Карагай Пермского края засняли, как прямо по памятнику участникам Великой Отечечственной (1941-1945) ходит некая женщина и танцует», — написал автор поста. Комментаторы не оценили поступок пермячки. «Это место для жителей Карагая — священное. На этом мемориале проходят акции памяти погибших участников ВОВ», — написал один из пользователей интернета.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что обращений по этому случаю к ним не поступало. «По информации, размещенной в интернете, проводится проверка, устанавливается личность гражданки», — пояснили в полиции.