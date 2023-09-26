Прокуратура проверит детсад в Горном Щите, из которого сбежал ребенок

26 сентября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Детский сад будет проверять прокуратура Фото: Анна Майорова © URA.RU Двухлетний ребенок сбежал из детского сада в Горном Щите (Свердловская область), куда ходил первый день. Пропажу малыша не заметили ни воспитатель, ни охранник. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В своем заявлении мама двухлетнего мальчика указала, что 11 сентября 2023 года утром привела своего сына в детский сад № 489 в поселке Горный Щит. По предварительной информации, малолетний воспитанник младшей группы спустя незначительное время после ухода мамы вышел за пределы дошкольного учреждения», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Ребенка нашел охранник соседнего детского сада, хотя в группе, откуда сбежал малыш, работали два воспитателя. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних сотрудниками дошкольного учреждения», — пояснили в ведомстве. Ранее в Первоуральске четырехлетний ребенок во время прогулки сбежал из детского сада. После этого учреждение попало под пристальное внимание Следственного комитета.

Двухлетний ребенок сбежал из детского сада в Горном Щите (Свердловская область), куда ходил первый день. Пропажу малыша не заметили ни воспитатель, ни охранник. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «В своем заявлении мама двухлетнего мальчика указала, что 11 сентября 2023 года утром привела своего сына в детский сад № 489 в поселке Горный Щит. По предварительной информации, малолетний воспитанник младшей группы спустя незначительное время после ухода мамы вышел за пределы дошкольного учреждения», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Ребенка нашел охранник соседнего детского сада, хотя в группе, откуда сбежал малыш, работали два воспитателя. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних сотрудниками дошкольного учреждения», — пояснили в ведомстве. Ранее в Первоуральске четырехлетний ребенок во время прогулки сбежал из детского сада. После этого учреждение попало под пристальное внимание Следственного комитета.