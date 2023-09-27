В Екатеринбурге оштрафовали декана медицинского университета

Декан оштрафован за то, что не ответил вовремя на запрос Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Декана лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медуниверситета Андрея Гринева оштрафовали. Он не ответил вовремя на запрос, который был адресован на его имя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По результатам проверки декан лечебно-профилактического факультета медицинского университета оштрафован за нарушение законодательства при рассмотрении обращений граждан», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Штраф составляет пять тысяч рублей.

По версии силовиков, 9 июня на почту декану пришло сообщение о предполагаемых нарушениях законодательства в сфере образования. Оно было получено и зарегистрировано. Однако ответил декан лишь спустя 75 суток (допустимо — 30 дней). Постановление о привлечении Гринева к административной ответственности еще не вступил в законную силу.