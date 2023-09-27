В Екатеринбурге оштрафовали декана медицинского университета

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Декан оштрафован за то, что не ответил вовремя на запрос Фото:

Декана лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медуниверситета Андрея Гринева оштрафовали. Он не ответил вовремя на запрос, который был адресован на его имя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По результатам проверки декан лечебно-профилактического факультета медицинского университета оштрафован за нарушение законодательства при рассмотрении обращений граждан», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Штраф составляет пять тысяч рублей.

По версии силовиков, 9 июня на почту декану пришло сообщение о предполагаемых нарушениях законодательства в сфере образования. Оно было получено и зарегистрировано. Однако ответил декан лишь спустя 75 суток (допустимо — 30 дней). Постановление о привлечении Гринева к административной ответственности еще не вступил в законную силу.

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Декана лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медуниверситета Андрея Гринева оштрафовали. Он не ответил вовремя на запрос, который был адресован на его имя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По результатам проверки декан лечебно-профилактического факультета медицинского университета оштрафован за нарушение законодательства при рассмотрении обращений граждан», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». Штраф составляет пять тысяч рублей. По версии силовиков, 9 июня на почту декану пришло сообщение о предполагаемых нарушениях законодательства в сфере образования. Оно было получено и зарегистрировано. Однако ответил декан лишь спустя 75 суток (допустимо — 30 дней). Постановление о привлечении Гринева к административной ответственности еще не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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